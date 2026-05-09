Asesinaron a hombre a balazos y el cadáver fue encontrado abandonado en una esquina

Un hombre, de 31 años, fue asesinado a balazos y el cadáver fue encontrado abandonado en una esquina, en un suceso registrado en el sur del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales buscan al autor del crimen y además procuran averiguar los motivos de lo acontecido.

Voceros judiciales revelaron que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Leonardo Ávalos.

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Según agregaron los informantes, el hecho, que aconteció días pasados, pero que se conoció este sábado, se descubrió cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona supuestamente fallecida, que yacía en el cruce de Los Algarrobos y 529, a una cuadra de las vías del Ferrocarril General Roca.

El hallazgo del cadáver

Trascendió que, al arribar al mencionado lugar, los uniformados observaron el cuerpo sin vida de Ávalos.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba cuatro certeros impactos de arma de fuego (tres de ellos en el estómago y el restante en la región torácica).

Procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 2ª del distrito, de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la doctora María Nuria Gutiérrez, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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