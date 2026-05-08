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Viernes, 8 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
ALLANAMIENTO

Detuvieron a un hombre buscado por abusar de su pareja y la hija de ella: ¿Dónde se escondía?

El caso ocurrió en la zona sur del Gran Buenos Aires y el individuo apresado tiene 37 años. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez

Un hombre, que era buscado por haber violado a su pareja y a la hija de la mujer, fue detenido por los pesquisas policiales, en un aberrante suceso registrado en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 37 años, resultó apresado como saldo de un allanamiento realizado en una finca situada en Avellaneda sin número, entre Frías y Martín de Gainza, en Villa Coll.

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Según agregaron los informantes, el mencionado procedimiento estuvo a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 9 -temática de Violencia Familiar y de Género- perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Trascendió que el sujeto había perpetrado los ultrajes en una vivienda ubicada en la calle Las Casuarinas.

Lo que señala el expediente

Al respecto, en el expediente se asegura que el pervertido sometió sexualmente a la menor, en reiteradas oportunidades, cuando esta víctima era una niña, de entre 10 y 11 años.

Consta en el sumario que las agresiones ocurrieron en 2016 y 2017.

En forma preventiva, las causas penales se mantienen caratuladas "Abuso sexual agravado y corrupción de menores" y "Abuso sexual con acceso carnal".

A raíz de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

Por F.V.

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