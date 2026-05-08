Arresto domiciliario para un abogado del caso Loan por la desaparición de otro nene

En la causa que investiga la desaparición de un menor de 6 años en Corrientes, José Codazzi, el abogado que estuvo vinculado al Caso Loan Peña, deberá cumplir arresto domiciliario en su vivienda tras ser acusado de encubrimiento agravado y sustracción de menores.

La medida fue tomada por la justicia correntina debido a que lo investiga por haber facilitado la fuga de un hombre junto a su hijo de seis años el lunes pasado, aunque la madre del niño hizo la denuncia contra su ex pareja y lograron capturarlo.

El juez de Garantías de Esquina resolvió no hacer lugar al pedido de prisión preventiva formulado por la fiscalía y en su lugar dispuso que Codazzi permanezca en su domicilio, bajo estrictas condiciones de control.

Codazzi deberá cumplir el arresto domiciliario en su vivienda, donde será sometido a la colocación de una tobillera electrónica de geolocalización y a controles policiales periódicos y sorpresivos al menos dos veces por semana.

Además, el Servicio Social Forense y personal de la Comisaría Primera de Esquina tendrán a su cargo la supervisión y la realización de un informe socioambiental sobre el entorno y las personas que habitan en el domicilio.

La resolución también ordenó comunicar la medida a la Jefatura de Policía, los ministerios de Justicia y Seguridad y el Registro Nacional de Reincidencia, entre otros organismos.

¿Por qué está implicado en el caso?

El abogado quedó detenido como partícipe necesario poco después de que los efectivos de la PRIAR, una división especializada en seguridad rural, lograran localizar a N. S. R. y a Josías Santos Regis en el paraje El Duraznillo, una zona rural ubicada en el kilómetro 720 de la Ruta Nacional 12, en las cercanías de la ciudad de Goya.

El hombre había disparado a una persona en una vivienda y se dio a la fuga con el niño. Codazzi está acusado de haber ayudado a Santos Regis y al menor a trasladarse desde su domicilio hasta el municipio de San Isidro (Goya), utilizando su camioneta.

Este es Josías Santos Regis (X).

Todo comenzó el pasado domingo, cuando Santos Regis propuso a Mariana, la madre del menor, llevar a sus dos hijos a pescar, por lo que la mujer estuvo de acuerdo con que N. acompañara a su padre, mientras que el otro hijo permaneció con ella.

Luego, Mariana comenzó a recibir mensajes de hostigamiento por parte del hombre, quien circuló por las inmediaciones del domicilio donde la mujer se encontraba reunida con amigos. Al finalizar el encuentro, la ex pareja se acercó al domicilio donde se desató una discusión y posteriormente le disparó a un hombre de 47 años y escapó con la criatura.

Relación entre Codazzi y Santos Regis

Por otra parte, la abogada de la madre, Daniela Zapata, confirmó que el propio Codazzi indicó a las autoridades el punto exacto al que llevó a Santos Regis y a su hijo. Según la letrada, la relación entre Codazzi y el padre del niño surge de una causa previa en donde el abogado ejerció como defensa. Además, el imputado le alquilaba una vivienda al hombre, desde donde se habría producido el traslado hacia San Isidro.

Tras ese incidente, Mariana perdió contacto con su hijo y, según la defensora, el niño ya se encontraba en la camioneta de su padre. Posteriormente, Santos Regis regresó al domicilio que le alquila Codazzi, donde una cámara de seguridad captó la presencia del hombre junto al menor.

Protagonista del caso Loan Peña

Finalmente, Codazzi fue defensor de Laudelina Peña, la tía de Loan Peña, desaparecido en 2024 en Corrientes y del cual no hubo más noticias. A fines del año pasado la Cámara Federal de Corrientes ratificó la decisión de elevar a juicio oral la causa en su contra.

Esta resolución se refiere a un expediente anterior y distinto, donde Codazzi está acusado de presuntas maniobras irregulares durante su gestión como interventor del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor en la localidad de Esquina.



