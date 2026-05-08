Impactantes detalles del asesinato de la mujer que trató de impedir que abusaran de su hija de ocho años

Se conocieron impactantes detalles del asesinato de una mujer, que apareció degollada en una vivienda y que se cree que fue agredida al salir en defensa de su hija, de 8 años, quien había sido abusada sexualmente por uno de sus amigos. El suceso se registró el jueves en el noroeste del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales intentan apresar al sospechoso.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fatal del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Yolanda Raquel Cáceres, de 52 años.

De acuerdo a lo agregado por los informantes, el hecho se descubrió cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona supuestamente fallecida en una finca, situada en Velázquez al 4100, casi en el cruce con Cerrito.

Trascendió que, al arribar a la mencionada vivienda, los uniformados hallaron el cadáver de Cáceres, que yacía tendido en el suelo y ensangrentado.

A su vez, en la casa también estaba la niña, de 8 años, e hija de la mujer agredida, quien les narró a los funcionarios que, mientras dormía en una de las habitaciones del domicilio, un amigo de su progenitora, de 25, la había manoseado.

Hipótesis

Como consecuencia de tal motivo, las autoridades consideran que la madre de la criatura habría observado la situación de abuso sexual, oportunidad en la que fue atacada por el individuo, quien posteriormente resolvió darse a la fuga del escenario de la mortal agresión.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a la occisa, lográndose determinar que presentaba un corte en el cuello y puntazos en la cabeza.

Procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 2ª del distrito, de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario con el objetivo de apresar al autor del crimen.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la doctora Lorena Carpovich, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 21 de los tribunales de esa jurisdicción.

Por F.V.