Atraparon a un criminal que estuvo dos años prófugo luego de asesinar de un balazo en la cabeza a un policía

Un individuo que era buscado por haber asesinado de un disparo en la cabeza a un integrante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue detenido por los pesquisas luego de permanecer dos años en condición de prófugo. El suceso se registró en 2024 en el sur del conurbano bonaerense y la víctima había aparecido muerta dentro de su vivienda. Las autoridades creen que el criminal habría robado una pistola y un celular del hombre.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el sujeto era requerido por el homicidio de Juan Donato Pignataro, de 48 años.

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Según agregaron los informantes, el agresor, de 29 años, resultó apresado como saldo de un allanamiento realizado en una finca situada en avenida Argentina al 5000, casi en el cruce con Francisco Petrone.

Trascendió que las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 de los tribunales locales.

Al requisar el domicilio, los efectivos policiales incautaron, entre otros elementos, dos aparatos de telefonía celular.

Así fue el hallazgo





Consta en el expediente que el hecho se descubrió el 27 de septiembre de 2024 cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, que hacía referencia a una persona fallecida en una casa ubicada en la esquina de Moreno y Viale.

Minutos más tarde, los uniformados arribaron al lugar y observaron el cadáver de Pignataro. La víctima se desempeñaba en la División Custodia y Traslado de Detenidos, y el cuerpo había sido encontrado por su hermana.

Graves heridas





Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región del cráneo (al respecto, se certificó que el mortal proyectil ingresó por la zona parietal derecha con salida detrás del pabellón auricular izquierdo).

En base a las análisis de las imágenes captadas por las distintas cámaras de vigilancia instaladas en el vecindario, se comprobó que, el 24 de septiembre, Pignataro había llegado en su vehículo al inmueble acompañado de un individuo, estableciéndose que el atacante habría sustraído una pistola Bersa 3.80 y un celular.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulado "Homicidio", el Juzgado de Garantías N° 3 de la jurisdicción.

Por F.V.

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