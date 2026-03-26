Motochorros asesinaron a un policía de un tiro en el pecho delante de su pareja

Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) de 34 años fue asesinado a balazos durante un intento de robo de motochorros mientras estaba acompañado de su pareja.

El violento hecho de inseguridad ocurrió este jueves alrededor de las 15 horas en la intersección de avenida Remedios de Escalada y avenida Hipólito Yrigoyen, donde la víctima recibió disparos en el pecho y en la pierna derecha.

Según informaron fuentes judiciales, el hombre falleció poco después de llegar al Hospital Evita. Los médicos no lograron salvarle la vida a raíz de las graves heridas.

De acuerdo al parte oficial, la mujer- testigo clave del caso- no pudo precisar si los asaltantes lograron llevarse el arma reglamentaria del agente.

Cómo sigue la investigación

Los investigadores trabajan para identificar a los autores del homicidio, que escaparon inmediatamente tras el ataque.

La fiscalía interviniente busca determinar si los motochorros lograron sustraer el arma reglamentaria del efectivo.

Un video captado por una cámara de seguridad de la zona captó el momento de la fuga de los asesinos.

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