Policía mató a balazos a uno de los dos motochorros que intentaron robarle la motocicleta

Un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mató a balazos, en un tiroteo, a uno de los dos motochorros que intentaron robarle la motocicleta. El suceso se registró el fin de semana en el oeste del conurbano bonaerense y el otro delincuente resultó con heridas.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho se produjo en la mañana del sábado en el cruce de Ricardo Gutiérrez y Juan Cruz Varela, cuando el damnificado, que se hallaba franco de servicio y vestido de civil, fue interceptado con fines de robo por los individuos.

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Según agregaron los informantes, la víctima resolvió ofrecer resistencia y se enfrentó a disparos con los malvivientes, oportunidad en la que abatió a uno de ellos e hirió en el brazo izquierdo a su cómplice, de 16 años.

Trascendió que al ladrón baleado se lo condujo posteriormente al Hospital Zonal General de Agudos Doctor Alberto Edgardo Balestrini.

Miembros de la Policía Federal Argentina (P.F.A.) fueron convocados para la realización de pericias en el escenario del episodio.

En tanto, los servidores públicos de la comisaría 1ª Sur del distrito se encargan de investigar lo acontecido.

Legítima defensa





Hasta el momento, se asegura que el oficial implicado, que se desempeña en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (U.T.O.I.), actuó en legítima defensa.

Intervino en la causa penal el doctor Carlos Adrián Arribas, fiscal en turno de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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