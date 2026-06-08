Crimen de Agostina: con Barrelier y Fassetta detenidos, siguen la pista de dos nuevos sospechosos

Tras la detención de Osvaldo Miguel Fassetta en la causa por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, la investigación sumó una nueva pista que involucra a dos sospechosos más, además del reciente arrestado y de Claudio Barrelier.

El dato fue aportado por el abogado del hombre de 47 años, Eduardo Medina Allende, quien comentó algunos detalles de la conversación que tuvo con su defendido. El detenido aseguró que la Justicia le mostró un video en el que "se veía un Gol color oscuro".

Según ese testimonio, del vehículo descendieron dos personas encapuchadas -una alta y otra más baja- que tenían las llaves de la casa donde se habría producido el brutal asesinato de la joven cordobesa.

De acuerdo con el relato de Medina Allende sobre lo que le contó Fassetta, en el video "el más alto abrió la casa, con lo cual tenía llaves", y los investigadores le consultaron si sabía quién podía ser esa persona.

"Dicen que se ve una moto roja también. Que se ve a esas personas con algo. Mi cliente dijo que no los conoce", agregó el abogado.

Eduardo Medina Allende, el abogado de Osvaldo Miguel Fassetta, el segundo detenido por el crimen de Agostina Vega.

Osvaldo Miguel Fassetta había brindado entrevistas televisivas en las que algunas de sus declaraciones despertaron el interés de los investigadores. Según trascendió, se encuentra imputado por "encubrimiento agravado", una calificación que los querellantes sostienen que también podría alcanzar a otras dos personas.

Fassetta relató que, al volver a su casa la noche del femicidio de Agostina, notó que el acolchado de su cama no era el mismo de siempre. Ese detalle habría sido considerado por los investigadores y, en parte, tenido en cuenta al momento de ordenar su detención.

A partir del testimonio sobre estos dos presuntos encapuchados, la causa abre una nueva línea de investigación y no se descarta que en los próximos días se produzcan nuevas detenciones.

Situación de los detenidos en la causa

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, que se mantiene bajo secreto de sumario en Córdoba, tuvo avances importantes en relación con la situación de los dos detenidos por el fiscal Raúl Garzón.

Claudio Barrelier, señalado como principal imputado, tuvo que ser internado después de su arresto luego de un "brote" en el hospital modular de la cárcel de Bouwer.

Desde el Servicio Penitenciario de Córdoba informaron que ya recibió el alta médica y se encuentra estable, aunque continúa bajo seguimiento permanente.

Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen de Agostina Vega.

En paralelo, la fiscalía avanza con peritajes psicológicos e interdisciplinarios para evaluar su estado mental al momento del hecho y su capacidad de comprender la acusación que enfrenta.

Por otro lado, Osvaldo Fassetta, quien era inquilino en la vivienda de Barrelier en el barrio Cofico, quedó detenido después de una serie de entrevistas televisivas en las que afirmaba haber colaborado con la búsqueda de la adolescente.

Osvaldo Fassetta, el segundo detenido en el caso que investiga el crimen de la joven cordobesa de 14 años.

Con el avance de la causa, el fiscal detectó contradicciones en sus dichos y lo imputó por encubrimiento agravado en un contexto de violencia de género.

Su situación se complicó además por hallazgos en la investigación, como rastros de sangre en una frazada de su habitación que habrían sido intentados limpiar. A la espera de los resultados de ADN, la Justicia evalúa si su rol podría agravarse a partícipe necesario en el crimen.