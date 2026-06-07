Analizan nuevas pericias determinantes y hay expectativa por la palabra de los acusados del crimen de Agostina

El fiscal Raúl Garzón confirmó que las declaraciones de los dos detenidos por el femicidio de Agostina Vega se demoran por la salud mental de uno y trabas burocráticas del otro, pero que se realizarían en los próximos días.

El principal acusado, Claudio Barrelier, sufrió "brotes" psicológicos en el hospital modular de la cárcel de Bouwer y permanece bajo monitoreo constante.

Hasta que no mejore su cuadro clínico en la provincia de Córdoba, el presunto autor material del crimen de la menor de 14 años no podrá ser indagado.

Agostina Vega fue hallada sin vida el sábado 29 de mayo, a una semana de su desaparición.

Por su parte, la declaración de Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento agravado en contexto de violencia de género, también debió ser postergada esta semana.

La defensa de Osvaldo Fassetta, quien es amigo del ex socio de Instituto de Córdoba, alegó que todavía no tuvo acceso formal al expediente judicial.

Pruebas de ADN y secreto de sumario

La investigación del femicidio de Agostina Vega sumará en las próximas horas los resultados de las pericias sobre el ADN hallado en las uñas de la víctima.

Estos análisis científicos serán determinantes para confirmar la mecánica del ataque ocurrido en Córdoba y comprobar si existieron más partícipes directos.

"La causa avanza con abundante prueba científica y testimonios. Es la causa más cruel que me tocó investigar", sentenció el fiscal Raúl Garzón sobre el caso que mantiene el secreto de sumario.