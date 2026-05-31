Caso Agostina Vega: Luis Juez pidió la renuncia del ministro de Seguridad de Córdoba e iniciar un jury contra el fiscal Garzón

El senador nacional por Córdoba, Luis Juez, exigió la destitución del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros "por incompetente" tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la adolescente Agostina Vega y un jury por mal desempeño hacia el fiscal de la causa Raúl Garzón.

Juez subrayó que los cordobeses no necesitan "fiscales partidarios ni incompetentes cuidando a nuestros hijos", y detalló que dio la instrucción para comenzar el proceso de investigación a la conducta de Garzón.

La solicitud de apartamiento del fiscal a cargo de la causa no fue la primera en contra de Garzón debido a que el legislador radical Dante Rossi elevó un pedido formal ante el Ministerio Público Fiscal. Este reclamo se dio tras la conferencia de prensa en la que se confirmó el hallazgo.

Algunos de los argumentos que utilizaron, enmarcados en los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, fueron que el fiscal Garzón actuó con "soberbia, falta de empatía y desprecio hacia los periodistas".

El comunicado de Luis Juez tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente.

Mediante un comunicado en su cuenta de X, el senador del Frente Cívico de Córdoba enfatizó que no está "dispuesto a callarse ante tanta mentira e incompetencia institucional" en "el medio del dolor y la angustia que como padre no puede dejar de acompañar y expresar".

"Le pido en nombre de los cordobeses, con todo respeto, al Sr. Gobernador que le solicite la renuncia al ministro Quinteros por incompetente", puntualizó a pocas horas de que se diera a conocer la trágica noticia.

El sábado por la tarde se confirmó la aparición del cuerpo descuartizado de Agostina en el interior de un descampado en el sudeste de la provincia de Córdoba y mantienen un único detenido por el femicidio.