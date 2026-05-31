Caso Agostina Vega: piden apartar al fiscal Garzón tras su polémica conferencia de prensa

A pocas horas de que el fiscal Raúl Garzón confirmara el hallazgo de restos humanos compatibles con Agostina Vega, el legislador radical Dante Rossi presentó un pedido formal para que sea apartado de la investigación.

La solicitud fue elevada ante el titular del Ministerio Público Fiscal, Carlos Lezcano, mediante una nota en la que se reclama la sustitución inmediata de Garzón al frente de la causa.

El planteo, enmarcado en los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuestiona el desempeño del fiscal durante la causa y especialmente su comportamiento en la conferencia de prensa realizada en Tribunales II.

Entre los argumentos se sostiene que Garzón actuó con "soberbia, falta de empatía y desprecio hacia los periodistas", a quienes los firmantes consideran actores fundamentales para mantener informada a la sociedad en un caso que conmocionó a Córdoba y al país.

Agostina Vega fue hallada muerta una semana después de su desaparición.

El documento también señala que el fiscal "no se hizo cargo de ninguna responsabilidad que pudo caber en la investigación" y que su actuación no estuvo a la altura de la complejidad y sensibilidad del caso.

"Evidentemente no está a la altura de una investigación como esta", concluye el texto presentado ante las autoridades del Ministerio Público.

Cruces con periodistas en plena conferencia



Durante la extensa exposición pública en Tribunales II, Garzón mantuvo varios cruces con los periodistas presentes y rechazó cuestionamientos sobre la actuación judicial en los primeros días de la búsqueda de Agostina.

"La tarea de un fiscal en un caso de semejante impacto social debe caracterizarse por la moderación, el respeto y la cautela", señala el documento de Rossi.

"Hay que entregarle una medalla al perro"

Durante la conferencia de prensa, el funcionario judicial enumeraba los logros del equipo investigativo y de los animales entrenados cuando manifestó: "Yo le diría que hay que entregarle una medalla de distinción a ese perro que permitió en superficie una parte y bajo la superficie, con su olfato y la guía de los profesionales...".

Esta declaración provocó la inmediata reacción de la ex concejal Laura Vilches. La dirigente de izquierda, quien se encontraba en el lugar en su rol de periodista y referente feminista, cuestionó con dureza el desempeño de la Justicia tras una semana de búsqueda.

"Puede ahorrarse el cinismo, usted felicita a los canes. Denunciamos la responsabilidad de usted ante la Justicia. No sea cínico. Pare un poco porque es una payasada lo que está haciendo", increpó la referente al fiscal, calificando sus comentarios sobre el desempeño de los animales como inapropiados y denunciando públicamente una presunta responsabilidad tanto del Poder Judicial como del Gobierno provincial.

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