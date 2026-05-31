La abogada del padre de Agostina, al referirse al estado del cadáver de Agostina: "Es un espanto"

Horas después del hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, la abogada del padre de la menor de 14 años generó conmoción al referirse al estado en el cual se encontró el cadáver de la víctima.

"Es un espanto", describió Fernanda Alaniz al ser consultada sobre cómo estaba el cuerpo de Agostina, el cual fue hallado el sábado último, a una semana de la desaparición de la joven.

En diálogo con TN, la letrada, que representa a Gabriel Vega, aclaró que no puede brindar mayores detalles debido a que la causa permanece bajo secreto de sumario.

El desenlace de la búsqueda se confirmó este sábado, cuando las autoridades informaron que habían localizado sin vida a la adolescente en un sector de pastizales ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, a unos 12 kilómetros del centro de la capital cordobesa.

Gabriel Vega, papá de Agostina.

Agostina había sido vista por última vez durante la noche del 23 de mayo. Según la investigación, ese día se encontró con Claudio Gabriel Barrelier, quien hasta el momento es el único detenido en la causa.

Mientras continúan los peritajes y las diligencias ordenadas por la Justicia, los pesquisas intentan reconstruir los movimientos de Agostina desde el momento en que perdió contacto con su entorno. Además, buscan determinar si existió la participación de otras personas en el hecho.