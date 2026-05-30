"Era muy confianzuda": el dato que alarmaba al papá de Agostina Vega antes del hallazgo del cuerpo

La búsqueda de Agostina Vega tuvo un desenlace trágico este sábado, cuando la adolescente de 14 años fue encontrada sin vida en Córdoba. En medio del dolor por la noticia, volvió a cobrar importancia un dato que su papá había mencionado horas atrás.

Gabriel Vega habló por primera vez durante esta jornada y cuestionó el vínculo entre Melisa Heredia, madre de la chica, y Claudio Barrelier, único detenido en la investigación, y deslizó la posibilidad de algún grado de complicidad.

"Era una persona muy confianzuda, Agostina. Era inocente la negra. Es así, mi hija. Es así, es cierto eso. Ella confiaba mucho en la gente", manifestó.

Luego, agregó: "Yo siempre le decía: 'Agostina, no seas así. Agostina, no confíes en la gente. Hay tipos y tipos, hay mujeres y mujeres'. Y se negaba mucho por eso. De este lado siempre hubo límites. Y por eso la gran diferencia que hay hoy en día. Pero bueno, no importa eso".

Gabriel Vega, el padre de Agostina, había dicho que su hija era muy sociable y "confianzuda".

Agostina Vega fue hallada sin vida en la tarde de este jueves en un descampado ubicado cerca del barrio ampliación Ferreyra, en las inmediaciones de esta capital, según confirmaron las autoridades.

El hallazgo se concretó durante uno de los rastrillajes que se llevaba a cabo en esa zona, con la presencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y del jefe de la Policía, Marcelo Marín.

La adolescente, de 14 años, estaba desaparecida desde el sábado pasado, y por hecho había sido detenido Claudio Barrelier, ex pareja de la madre de la víctima. El hombre, de 33 años, había declarado en dos ocasiones ante la justicia y había mostrado contradicciones.

El principal sospechoso por la desaparición y muerte de Agostina Vega es Claudio Barrelier.

Según trascendió, se habrían hallado solamente algunas partes del cuerpo de la chica, ya que habría sido descuartizada, de acuerdo a lo que indicaron fuentes de la investigación a esta agencia. Los restos estaban dentro de un tacho se pintura de 20 litros y en bolsas de consorcio.

En tanto, la madre de Agostina -Melisa Heredia- fue trasladada a un centro asistencial con un cuadro de descompensación tras haber sido informada del hallazgo.

La joven había sido vista por última vez la noche del sábado 23 de mayo, lo que había generado un amplio operativo policial y una fuerte movilización en redes sociales y entre familiares y vecinos para dar con su paradero.



