El antecedente penal de Claudio Barrelier, el principal apuntado por la muerte de Agostina Vega

Claudio Gabriel Barrelier quedó en el centro de la investigación por el caso Agostina Vega, cuyo cuerpo fue encontrado recientemente, y es hasta el momento el único detenido en la causa. En el marco del expediente, se conoció que registra un antecedente penal.

Meses antes de la desaparición de la adolescente de 14 años en Córdoba, se registró un episodio que involucró al sospechoso y que generó preocupación entre vecinos. Esa situación derivó en una causa judicial por privación ilegítima de la libertad contra el acusado.

Un comerciante identificado con la inicial "J", que trabaja desde hace dos años en la misma cuadra del barrio Cofico donde vive Barrelier, aseguró haber presenciado una escena que lo impactó: una joven salió del domicilio del hombre desnuda y pidiendo ayuda.

"Fue en junio o julio del año pasado. Yo estaba almorzando en el local y miraba por el ventanal. Él estaba arreglando una moto en la puerta de la casa", contó el hombre en diálogo con el medio Infobae.

Según ese testimonio, Barrelier salió a la vereda y dejó el portón abierto, momento en el que se habría producido la escena. "De atrás salió corriendo una chica. Estaba desnuda, tenía solamente una bombacha y unas cintas en las muñecas. Salió pidiendo ayuda", relató el comerciante.

Claudio Barrelier, el principal acusado por la muerte de Agostina Vega, tiene un antecedente penal por privación ilegítima de la libertad.

El hombre señaló que la joven, desesperada, cruzó la calle. En un local ubicado enfrente, unos chicos le habrían dado una remera para que pudiera cubrirse.

"Él la vio salir corriendo y gritar. Pero no hizo nada. La miró como diciendo: ‘Estás loca'. No se inmutó", describió el vecino al referirse a la reacción del principal sospechoso en la causa por la muerte de Agostina Vega.

Según el testimonio, distintas personas asistieron a la mujer y la acompañaron hasta una barbería cercana. "Ahí le dieron agua, algo para comer. Ella repetía: ‘Tengo miedo. Pídanme un auto, me quiero ir a mi casa'", recordó.

El testimonio del comerciante y el episodio previo en Cofico

J. sostiene que la joven no presentaba lesiones visibles en el momento en que ocurrió la escena. "No estaba golpeada. Tenía trenzas en el pelo. Estaba como eufórica, muy nerviosa. Pero nunca escuché que dijera qué le había pasado. Tampoco dijo que la violaron", señaló. Minutos más tarde, llegó la Policía al lugar.

"Mientras tanto, Barrelier entró a la casa y después salió a fumar a la vereda como si nada", afirmó el vecino sobre la actitud del acusado en ese momento. El sospechoso luego fue trasladado en un patrullero con la madre, la pareja y la hija.

El testigo indicó que fue citado a declarar en el marco de la investigación. "Me tomaron declaración porque yo había visto todo desde el local", contó. También recordó un nuevo cruce con el entorno del acusado: "La madre me encaró y me preguntó qué había dicho. Me decía que al hijo le habían hecho una cama".

Ese episodio derivó en una causa por privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo y lesiones leves calificadas, iniciada a partir de la denuncia de una expareja de Barrelier.

El cuerpo de Agostina Vega fue hallado este sábado 30 de mayo en un descampado de Córdoba.

El hombre estuvo preso 20 días y luego recuperó la libertad bajo fianza, con la obligación de cumplir medidas judiciales, entre ellas presentarse mensualmente en la fiscalía, lo que -según se informó- hizo incluso en mayo de 2026.

El vecino aseguró que, tras aquel episodio, Barrelier siguió con su trabajo. "Yo lo seguía viendo volver al mediodía con el uniforme", cerró.