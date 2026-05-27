Quién es Claudio Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina en Córdoba

Claudio Gabriel Barrelier tiene 33 años, vive en Córdoba y era considerado un hombre de extrema confianza por Melisa, la madre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida desde el sábado por la noche.

Este miércoles fue detenido e imputado por el fiscal Raúl Garzón por el delito de "privación ilegítima de la libertad agravada".

Detrás de esa cercanía familiar, la Justicia encontró un perfil con prontuario. Según confirmó la abogada querellante Fernanda Alaniz, Barrelier registra antecedentes penales por robo, amenazas y privación ilegítima de la libertad contra una expareja - el mismo delito que ahora le imputan.

En su vida pública, Barrelier se mostraba como un fanático declarado de Instituto. En redes sociales publicaba fotos con la camiseta de "La Gloria" y compartía postales desde el Monumental de Alta Córdoba.

L a organización Missing Children Argentina colocó en su lista de chicos desaparecidos a la menor.

Esa afición fue, además, el punto de contacto con la familia de la víctima: el detenido y la madre de Agostina compartían grupos de hinchas del mismo club.

En su biografía de Instagram tenía escrita una frase que los investigadores hoy analizan con lupa: "A mi corta edad he pasado miles de cosas que solo yo sé cómo fueron y cuánto me dolieron".

El rol que tuvo la noche de la desaparición

Barrelier fue la última persona que vio a Agostina con vida. Según la reconstrucción judicial, la citó el sábado a las 22:30 con el pretexto de darle una sorpresa a su madre, pagó el remís en el que viajó la menor y la llevó hasta la zona de Fragueiro y Campillo, en el barrio Cofico. Desde ahí se perdió el rastro de la adolescente.

Su versión -que la chica se subió voluntariamente a un Volkswagen Gol rojo y se fue- fue descartada por la fiscalía como maniobra de distracción. Las contradicciones en su relato aceleraron su detención tras 19 allanamientos simultáneos.

"Me estuvo mintiendo toda la noche", declaró Gabriel Vega, el padre de la menor.

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