Desaparición de Agostina Vega: detienen a un conocido de la familia de la adolescente

La Policía de la provincia de Córdoba, en medio de la búsqueda de Agostina Vega (14), realizó hasta el momento 19 allanamientos y detuvo a un hombre de 32 años.

El fiscal de instrucción a cargo de la causa, Raúl Garzón, informó que el sospechoso fue imputado por privación ilegítima de la libertad calificada, en tanto que la abuela de Agostina dijo que se trata de un "conocido de la mamá" de la adolescente.

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La adolescente, a las 22.30 del sábado último, se retiró de la casa de su mamá en el barrio General Mosconi de la ciudad de Córdoba y se subió a un taxi.

Por su parte, el chofer del coche de alquiler relató que la llevó hasta la esquina de Juan del Campillo y Avellaneda, donde la esperaba un hombre, quien abonó el viaje.

Los padres de Agostina se encuentran separados. El papá de la menor, por su lado, dijo que se enteró de que su hija, en esa intersección, se subió a un auto Volkswagen Gol rojo.

Según se desprende de la investigación, el ahora detenido sería la persona que esperaba a la chica tras su traslado y quien habría abonado el servicio de transporte que la movilizó, informó Cadena 3.