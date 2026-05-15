Buscado por Interpol por un crimen de sicariato, fue capturado tras una investigación en Quilmes

Un peligroso sicario de nacionalidad paraguaya, sobre quien pesaba una alerta roja de Interpol por un crimen cometido hace más de diez años, fue detenido este jueves en Quilmes tras una investigación llevada adelante por el Departamento de Homicidios de la Policía.

El acusado, de 40 años, era buscado desde el año pasado por una causa de violencia de género y tentativa de homicidio ocurrida el 2 de enero de 2025, cuando habría atacado a su ex pareja y a otras dos personas, quienes resultaron heridas.

La captura se concretó luego de tareas de vigilancia e inteligencia realizadas por los investigadores, con intervención de la UFIyJ N°2 y el Juzgado de Garantías N°6 de Quilmes.

Durante el avance de la causa, las autoridades descubrieron además que el sospechoso contaba con un pedido de captura internacional emitido por Interpol Paraguay por un homicidio doloso vinculado a un caso de sicariato. Según trascendió, la orden judicial se encontraba vigente desde el 17 de enero de 2007.

Si bien no se dieron a conocer mayores detalles sobre el crimen cometido en Paraguay, la gravedad de los antecedentes motivó la emisión de una alerta roja internacional para lograr su localización y detención.