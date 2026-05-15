Avanzan los trabajos en una nueva casa de abrigo en Quilmes: el estado de la obra

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, recorrió este martes el avance de la obra de la Casa de Abrigo Temporal para Infancias y Adolescencias "Amanda Allen", ubicada en O'Higgins N°1748, Quilmes Oeste. Durante su visita, dialogó con trabajadores y observó el progreso de las tareas, acompañada por la secretaria de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio.

"Recorrimos la obra de la nueva Casa de Abrigo Temporal para infancias y adolescencias en Quilmes Oeste, un lugar pensado para acompañar, contener y cuidar a niños, niñas y jóvenes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Junto a Florencia Di Tullio y Carolina Atencio, supervisamos el avance de este espacio tan importante, financiado 100% con fondos municipales, que va a permitir que muchos chicos y chicas puedan transitar momentos difíciles en un lugar seguro, cálido y preparado para brindar atención integral", expresó Eva.

Y agregó: "Con el trabajo que impulsa nuestra compañera Mayra Mendoza seguimos construyendo políticas públicas que pongan en el centro a las infancias y adolescencias, porque estamos convencidos de que un Estado presente también es el que abraza, protege y genera más oportunidades para quienes más lo necesitan".

Por su parte, Di Tullio comentó: "Esperamos con muchísimas ansias y amor que este espacio sea uno más de los que venimos inaugurando en esta gestión para mejorar los derechos y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, en este caso, de los más pequeños y pequeñas".

La obra contempla la construcción de una Casa de Abrigo Temporal, destinada a brindar atención, contención y protección a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad o emergencia. El edificio tiene 250 m2 de intervención y funcionará como un espacio seguro, accesible y acogedor, donde los menores puedan recibir asistencia integral en un entorno adecuado para su cuidado y bienestar.

El proyecto incluye un sector de acceso con sala de entrevistas, que también funcionará como oficina de atención para aquellas personas que requieran información o asistencia por parte del equipo profesional. Asimismo, se contemplan tres habitaciones destinadas al alojamiento temporal de los niños y adolescentes en caso de ser necesario, las cuales cuentan con iluminación natural y sistema de climatización, garantizando condiciones adecuadas de habitabilidad. El establecimiento dispone además de cuatro sanitarios completos, uno de carácter inclusivo.

El Centro incorpora diversos espacios destinados a favorecer la adaptación, contención y desarrollo de actividades recreativas y sociales. Entre ellos se destaca un Salón de Usos Múltiples (SUM), que permitirá la realización de distintas actividades dentro del establecimiento, promoviendo instancias de integración. Complementariamente, el edificio cuenta con cocina, comedor y lavadero, pensados para el funcionamiento cotidiano del lugar.

En el exterior se proyecta un patio seco con sector semicubierto, que posibilitará el uso del espacio al aire libre en distintas condiciones climáticas, y un espacio verde parquizado, donde se incorporarán juegos infantiles para fomentar actividades recreativas al aire libre. El diseño general del proyecto prioriza la funcionalidad de los espacios, la seguridad de los usuarios y la generación de un ambiente cálido y contenido, acorde a la finalidad social del establecimiento.