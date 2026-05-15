Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 15 de mayo

Este viernes se espera un día lindo en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. El cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas que irán de los 8 a los 19 grados.

El pronóstico cambia para el fin de semana. Para el sábado se espera cielo nublado y no se descartan algunas lluvias por la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima de 17, con viento que rotará del norte al sur.

El domingo, en tanto, será un día más fresco y nublado, con temperaturas que irán de los 7 a los 15 grados.