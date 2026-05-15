Clima de hoy, viernes 15 de mayo: jornada templada, mayormente soleada y con buen tiempo, ¿cómo estará el "finde"?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este viernes 15 de mayo se espera una jornada con cielo despejado, con ambiente fresco a templado y buen tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La jornada comenzará con un ambiente frío a fresco con cielo claro en la zona desde las primeras horas y se extenderá a lo largo del viernes, que terminará con un aumento de nubosidad. La temperatura mínima será de 8 grados y la máxima llegará hasta los 19°C.

El Servicio Meteorológico Nacional informó cómo estará el clima durante las próximas jornadas (Imagen captura).

Además, el organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que durante esta jornada no hay alertas meteorológicas por fenómenos atípicos en el territorio nacional.

En tanto, para este sábado se espera una jornada fresca a templada, con cielo mayormente cubierto e inestable. No se descartan lluvias de variada intensidad a lo largo del día. La mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 17 grados.

Por último, el domingo arrancará con inestabilidad y luego se espera mejores condiciones climáticas, con cielo despejado, ventoso y una temperatura rondará entre 7°C y 15°C.