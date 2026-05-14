Alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento: cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla por vientos que pueden darse en el transcurso del fin de semana y afectará a algunas provincias de la Patagonia.

El organismo especializado en clima enfatizó que el fenómeno climático puede darse a lo largo de todo el sábado 16 de mayo en la provincia de Tierra del Fuego y en algunos sectores de Santa Cruz.

La alerta amarilla por vientos que afectará a la Patagonia.

Las localidades afectadas en territorio santacruceño son las ubicadas al sur de la provincia, que abarca principalmente a Rìo Gallegos, Corpen Aike, Puerto Santa Cruz y Guer Aike, entre otros.

"El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 80 en casos puntuales", detallaron en el reporte del SMN.

Las principales recomendaciones ante la alerta amarilla

Lo primero que recomiendan desde el organismo nacional es evitar salir durante se lleve a cabo este fenómeno.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrár y alejarse de puertas y ventanas.

Tené precaución al conducir.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

El SMN advirtió que la Ciudad Autonoma de Buenos Aires contará con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 19 para el viernes 15 de mayo en una jornada que estará principalmente nublada.

Para el sábado 16 hay una baja probabilidad de lluvias aisladas (pueden alcanzar hasta un 40%) durante el transcurso de la tarde con una mínima de 12 y una máxima de 17 grados a lo largo del día.

Así estará el clima en Buenos Aires este fin de semana.

Mientras que el domingo será una jornada bastante fresca en la que la mínima bajará considerablemente hacia los 6 grados y la máxima se posicionará en los 15. Sin embargo, estará principalmente nublado.