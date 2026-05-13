Clima de hoy, miércoles 13 de mayo: jornada fresca, parcialmente nublada y con buen tiempo, ¿cómo sigue la semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este miércoles 13 de mayo se espera una jornada con cielo algo a parcialmente nublado, con ambiente fresco a templado y buen tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La jornada iniciará con un ambiente frío a fresco con cielo parcialmente cubierto en la zona desde las primeras horas y se extenderá a lo largo del miércoles. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima llegará hasta los 16°C.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó cómo estará en las ´próximas jornadas (Imagen captura).

Además, el organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que no hay alertas por fenómenos atípicos en ninguna provincia del territorio nacional.

En tanto, para este jueves se espera una jornada con mejoras y un leve ascenso de la temperatura. La jornada se presentará con un cielo claro. La mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 18 grados.

Por último, el viernes se espera un día con buenas condiciones climáticas, con cielo despejado, ventoso y una temperatura rondará entre 10°C y 21°C.