Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 12 de mayo

Este martes en la Ciudad el cielo estará soleado, con una leve suba de las temperaturas. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima será de 9 grados y la máxima será de 21 grados.

El miércoles el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 11 grados y una máxima de 17 grados, con viento del suroeste.

El jueves se espera cielo parcialmente nunlado, con temperturas que irán de los 10 a los 18 grados. No se esperan lluvias.