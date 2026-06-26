Urgente: hay alerta amarilla por vientos fuertes, nevadas y frío extremo en siete provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este viernes 26 de junio una alerta amarilla por frío extremo, vientos fuertes y nevadas que afectará a siete provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que rige una alerta naranja para la zonas de la provincia de Misiones, donde pueden registrarse temperaturas que "pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo"

En paralelo, rige una alerta amarilla por frío extremo en zonas de las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, La Rioja y San Juan.

Hay alerta naranja y amarilla por frío extremo en varias provincias (Imagen captura).

Según informó el SMN, en las áreas se puede registrar temperatura que "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

A su vez, el SMN confirmó que hay una alerta meteorológica amarilla por nevadas en el sudoeste de Neuquén. "El área se esperan valores de nieve acumulada de entre 10 y 30 centímetros, que podrán ser superados en forma puntual. Además, no se descarta la probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación". destacó.

Por su parte, el organismo lanzó una alerta amarilla por vientos fuertes que afectará a la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, especialmente en las Islas Malvinas. "El área será afectada por vientos del noroeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora", señaló.

Clima en el AMBA

Por último, este viernes iniciará con cielo algo a parcialmente nublado y nieblas en algunas zonas. Durante la jornada se espera un ambiente muy frío a fresco y se mantendrá el cielo algo nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 5 grados y la máxima alcanzará los 14°C.