Vuelve a Telefe la telenovela brasileña más vista en Argentina: cuándo se estrena

En plena transmisión del Mundial 2026, Telefe sorprendió a todos al anunciar el regreso de "Avenida Brasil", la telenovela brasileña que supo conquistar el corazón de los argentinos desde que fue emitida en 2013 hasta sus repeticiones posteriores a pedido de la audiencia. Doce años más tarde, la superproducción regresará a la pantalla argentina.

"Una historia que atrapó a millones de personas. Muy pronto vuelve Avenida Brasil. Vuelve a Telefe la novela de todos los tiempos", dice el video que lanzó en las últimas horas el canal de las tres pelotas para promocionar la ficción. Aunque, hasta el momento, no detalló en qué mes y franja horaria se emitirá.

Vuelve la telenovela brasileña "Avenida brasil" a Telefe.

Se trata de la apasionante historia de amor, traición y venganza, que llegó por primera vez el 16 de diciembre de 2013 a la pantalla de Telefe, siendo transmitido su capítulo final el 7 de julio del año siguiente en el Luna Park, superando picos de 27 puntos de rating. La telenovela se convirtió en un fenómeno de audiencias tan grande que la emisora volvió a repetirla en 2015 y 2020.

"Avenida brasil" se centra en la historia de Rita (Débora Falabella), una mujer que lucha por recuperar la vida que le arrebató su madrastra Carminha (Adriana Esteves) cuando era tan solo una niña. Tras la muerte del padre de Rita, Carminha y su amante Max (Maxwell Oliveira) logran deshacerse de la niña enviándola a vivir en un depósito de basura, conocido con el nombre de "Tiradero". Rita es adoptada por una afectuosa familia que la lleva a vivir a Argentina y la rebautiza con el nombre de Nina.

Años después, crecida y motivada por la venganza, Nina encuentra a Carminha y se convierte en cocinera de su familia, para infiltrarse y poner en marcha su plan. Lo único que la detiene es el amor que siente por Jorgito (Caua Reymond), mejor amigo de la infancia y primer amor de Nina, quien, a su vez, es hijo de Carminha.