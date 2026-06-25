El camino de Argentina en el Mundial: a qué rivales puede enfrentar desde dieciseisavos hasta la final

Con la clasificación sellada y el liderazgo del Grupo J blindado, Argentina ya tiene definido su camino en la Copa del Mundo. El equipo de Lionel Scaloni jugará los dieciseisavos de final el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, ante el segundo clasificado del Grupo H. El problema es que ese nombre todavía no tiene dueño.

¿Quién será el rival en dieciseisavos?

El Grupo H lo definirán España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde en sus últimas fechas. El escenario más temido para la Selección es que la Celeste gane su partido y Cabo Verde no lo haga: en ese caso, el próximo rival argentino sería nada menos que España. Si en cambio los españoles se imponen, el segundo del grupo sería el ganador del otro encuentro, o Cabo Verde en caso de empate.

El cuadro completo: Suiza, Brasil y una final en Nueva York

Más allá del rival inmediato, el recorrido ya está trazado. Si Argentina avanza en dieciseisavos, jugará los octavos de final el martes 7 de julio en Atlanta, donde podría cruzarse con Paraguay o Bélgica, dependiendo de cómo terminen en sus respectivos grupos. En cuartos, la vuelta sería a Kansas City el sábado 11 de julio -nada menos que el partido número 100 del torneo-, con Suiza como rival más probable en ese cruce.

El dato que más alivia al entorno de la Selección es la posición de Brasil en el cuadro: los brasileños, que terminaron primeros en su zona tras vencer a Escocia, solo podrían cruzarse con Argentina en semifinales. Esa instancia está programada para el miércoles 15 de julio en Atlanta. Del otro lado del cuadro, sin posibilidad de cruce previo a una final, quedan Alemania, Francia y Portugal.

El destino final, si la Albiceleste llega hasta el último partido, es el domingo 19 de julio en Nueva York.