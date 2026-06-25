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GRUPO A

México goleó 3 a 0 a República Checa y se quedó con el primer puesto de su grupo

El "Tri" fue contundente y ganó con puntaje perfecto el Grupo A. El elenco europeo quedó sin chances de avanzar a los 16avos de final del Mundial.

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México derrotó 3 a 0 a República Checa, con goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, y cerró con puntaje perfecto su participación en el Grupo A del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Javier "Vasco" Aguirre logró imponerse ante el elenco europeo en el comienzo del complemento. El "Tri" golpeó en dos veces en los primeros minutos gracias a Mateo Chávez y cinco minutos después Julián Quiñones confirmó el buen momento de equipo anfitrión y decretar el 2 a 0.

República Checa intentó ir en busca del descuento para tener una chance para seguir en la competición. Sin embargo, el gol de Sudáfrica ante Corea lo relegó al último lugar del grupo.

Aún así, no inquietó el arco mexicano, que terminó siendo custodiado por Guillermo "Memo" Ochoa, quien ingresó a los 78´ por Rangel e historia al disputar su sexto Mundial. A los 94', México sentenció la goleada con un gran gol de Álvaro Fidalgo

México finalizó con puntaje perfecto y con este resultado llega afilado a los 16vos. de final, en los que enfrentará a uno de los mejores terceros. En tanto, el elenco europeo se despidió de la competición.

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