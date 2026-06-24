Brasil se ilusiona: goleó 3-0 a Escocia con un Vinicius superlativo y se quedó con el primer puesto del grupo

Brasil goleó por 3 a 0 a Escocia y se quedó con el liderazgo del Grupo C. Los goles los convirtieron Vinicius Júnior (por duplicado a los 7´ y 48´ del PT) y Matheus Cunha a los 15´ del ST.

¡¡NO HAY QUE DORMIRSE CON VINI CERCA!! Ryan recuperó y Vinicius definió para el 1-0 de Brasil vs. Escocia en el arranque del partido. ¡La Canarinha quiere ser primero!



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El equipo que dirige Carletto Ancelotti cerró así su participación en la primera ronda del torneo, donde consiguió sumar 7 unidades sobre 9 posibles, con el empate inicial contra Marruecos y los triunfos sobre el conjunto británico y Haití.

¡¡¡MIAMI BAILA AL RÍTMO DE VINI!!! Mala salida de Gunn para que Vinicius quede solo y la empuje a la red. ¡Ahora si festeja su doblete!



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En la tabla de posiciones quedó igualado en puntos con Marruecos, pero tiene mejor diferencia de gol (+6 frente a +3).

¡¡¡GOLEA LA CANARINHA!!! Bruno Guimaraes asistió a Matheus Cunha para que Brasil le gane 3-0 a Escocia. ¡Samba en Miami!



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Para el partido de hoy la Canarinha puso sobre el campo de juego lo mejor que tiene, con el objetivo de lograr el primer puesto de su zona. Y sacó una diferencia grande en relación a Escocia, que generó muy pocas jugadas.

La figura del encuentro fue Vinicius Jr, que tuvo un rendimiento superlativo y convirtió por tercer partido consecutivo. En total, suma 4 conversiones en lo que va del torneo.