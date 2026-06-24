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GANÓ Y GUSTO

Brasil se ilusiona: goleó 3-0 a Escocia con un Vinicius superlativo y se quedó con el primer puesto del grupo

Con una actuación brillante del crack de Real Madrid, el equipo que dirige Carlo Ancelotti logró su segunda victoria en el certamen y ya está en 16avos de final. Hasta volvió Neymar.

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 Brasil goleó por 3 a 0 a Escocia y se quedó con el liderazgo del Grupo C. Los goles los convirtieron Vinicius Júnior (por duplicado a los 7´ y 48´ del PT) y Matheus Cunha a los 15´ del ST.

  El equipo que dirige Carletto Ancelotti cerró así su participación en la primera ronda del torneo, donde consiguió sumar 7 unidades sobre 9 posibles, con el empate inicial contra Marruecos y los triunfos sobre el conjunto británico y Haití.  

En la tabla de posiciones quedó igualado en puntos con Marruecos, pero tiene mejor diferencia de gol (+6 frente a +3).

Para el partido de hoy la Canarinha puso sobre el campo de juego lo mejor que tiene, con el objetivo de lograr el primer puesto de su zona. Y sacó una diferencia grande en relación a Escocia, que generó muy pocas jugadas.

La figura del encuentro fue Vinicius Jr, que tuvo un rendimiento superlativo y convirtió por tercer partido consecutivo. En total, suma 4 conversiones en lo que va del torneo.

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