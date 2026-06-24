Suiza venció a Canadá y se quedó con el primer puesto del Grupo A del Mundial 2026

En un partido parejo, Suiza le ganó 2-1 a Canadá y se quedó con la cima del Grupo A de cara a los 16avos de final del Mundial 2026.

Durante el primer tiempo, el elenco helvético fue levemente superior y, a los 10 minutos, tuvo la chance de ponerse en ventaja, pero el arquero local Maxime Crépeau le ganó el duelo a Breel Embolo.

¡SUIZA TUVO EL PRIMERO!



Embolo tuvo la apertura del marcador pero el arquero de Canadá lo impidió con una gran reacción. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/cIXhGkq737 — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

El elenco local pudo responder sobre el cierre de la parte inicial, con un leve remate de Ali Ahmed que, sin embargo, Gregor Kobel no pudo contener para mandar el balón al corner.

CANADÁ TUVO SU CHANCE



Un ataque rápido del conjunto canadiense derivó en Ahmed, quien no definió bien y encontró una respuesta segura de Kobel.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8UIUc2SuU5 — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Apenas en los primeros segundos del complemento llegó el golpe de efecto y el equipo europeo pegó con el tanto de Rubén Vargas.

SUIZA ABRIÓ EL MARCADOR



En el arranque del segundo tiempo, Vargas adelantó a los helvéticos frente a Canadá.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wpRJUI5Eu2 — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Envalentonado, el conjunto dirigido por Murat Yakin estiró la diferencia apenas nueve minutos más tarde con la asistencia de Embolo y la conquista de Johan Manzambi.

MANZANMBI AUMENTÓ LA VENTAJA PARA SUIZA



Tras una buena jugada de Embolo, la joya suiza puso el 2-0 frente a Canadá.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kfW1w4JPf2 — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Con el paso de los minutos, el combinado norteamericano empezó a ir a buscar el descuento y lo consiguió a los 30' por intermedio de Promise David.

DESCONTÓ CANADÁ Y HAY PARTIDO



Promise, que había ingresado HACE APENAS UN MINUTO, puso el 2-1 contra Suiza.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4IcmJQmjAi — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Si bien el equipo que conduce Jesse Marsch tuvo la manija durante el último tramo, los suizos aguantaron y se llevaron la victoria.

Con este resultado, Suiza terminó en la cima con siete puntos, mientras que Canadá quedó como escolta con cuatro unidades, las mismas que Bosnia y Herzegovina, aunque con mejor diferencia de gol.