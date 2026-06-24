Suiza venció a Canadá y se quedó con el primer puesto del Grupo A del Mundial 2026
Por la última fecha del Grupo A, Suiza derrotó a domicilio a Canadá y se clasificó en primer lugar a los 16avos de final del Mundial 2026.
En un partido parejo, Suiza le ganó 2-1 a Canadá y se quedó con la cima del Grupo A de cara a los 16avos de final del Mundial 2026.
Durante el primer tiempo, el elenco helvético fue levemente superior y, a los 10 minutos, tuvo la chance de ponerse en ventaja, pero el arquero local Maxime Crépeau le ganó el duelo a Breel Embolo.
El elenco local pudo responder sobre el cierre de la parte inicial, con un leve remate de Ali Ahmed que, sin embargo, Gregor Kobel no pudo contener para mandar el balón al corner.
Apenas en los primeros segundos del complemento llegó el golpe de efecto y el equipo europeo pegó con el tanto de Rubén Vargas.
Envalentonado, el conjunto dirigido por Murat Yakin estiró la diferencia apenas nueve minutos más tarde con la asistencia de Embolo y la conquista de Johan Manzambi.
Con el paso de los minutos, el combinado norteamericano empezó a ir a buscar el descuento y lo consiguió a los 30' por intermedio de Promise David.
Si bien el equipo que conduce Jesse Marsch tuvo la manija durante el último tramo, los suizos aguantaron y se llevaron la victoria.
Con este resultado, Suiza terminó en la cima con siete puntos, mientras que Canadá quedó como escolta con cuatro unidades, las mismas que Bosnia y Herzegovina, aunque con mejor diferencia de gol.