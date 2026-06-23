El hijo de Liam Payne fue nombrado único heredero de su fortuna millonaria

A casi dos años de la muerte de Liam Payne en Buenos Aires, se conocieron nuevos detalles sobre el destino de la fortuna que dejó el cantante británico. Según documentos judiciales citados por medios internacionales, Bear Grey Payne, el hijo de 9 años que tuvo junto a Cheryl Cole, fue designado como el único beneficiario del patrimonio del exintegrante de One Direction.

De acuerdo con la información difundida por People, la herencia asciende a aproximadamente 29 millones de dólares. Sin embargo, el menor no podrá acceder libremente a la totalidad de esos fondos hasta cumplir los 18 años, ya que gran parte del dinero permanecerá bajo un fideicomiso administrado en su beneficio.

Liam Payne falleció en Buenos Aires el 16 de octubre de 2024, a los 31 años

Cheryl Cole administrará la herencia

La cantante Cheryl Cole, madre de Bear y expareja de Payne, fue nombrada administradora del patrimonio junto al abogado Richard Bray. Según trascendió, ambos tendrán facultades limitadas para gestionar los bienes hasta que el hijo del artista alcance la mayoría de edad.

Por su parte, Kate Cassidy, quien era pareja de Liam al momento de su fallecimiento, no figura entre los beneficiarios de la herencia. Diversos medios señalaron que la influencer no inició ningún reclamo legal sobre el patrimonio del músico.

Liam Payne y Cheryl Cole mantuvieron una relación sentimental desde 2016 hasta 2018 -

La muerte de Liam Payne en Buenos Aires

Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024 a los 31 años tras caer desde un balcón del hotel CasaSur, ubicado en el barrio porteño de Palermo. La noticia generó una profunda conmoción entre los fanáticos de One Direction y en la industria musical internacional.

Las investigaciones determinaron que el cantante murió a causa de múltiples traumatismos y hemorragias provocadas por la caída. Además, los informes toxicológicos revelaron la presencia de alcohol, cocaína y medicación antidepresiva en su organismo.

Las autoridades argentinas concluyeron que las lesiones eran compatibles con una caída de altura y descartaron tanto la intervención de terceros como un acto autoinfligido.

El ex One Direction murió tras caer desde un hotel ubicado en el barrio porteño de Palermo

El recuerdo de su última despedida

Meses después de la tragedia, Kate Cassidy recordó públicamente la última conversación que mantuvo con Payne antes de abandonar Argentina. Según contó en una entrevista, el músico bromeó cuando ella demoraba su partida hacia Estados Unidos.

"Actúas como si esta fuera la última vez que me vas a ver", le dijo Liam, sin imaginar que aquellas palabras se convertirían en una despedida definitiva.