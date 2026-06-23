Menú
Mirá CM en vivo

Noticias

El hijo de Liam Payne fue nombrado único heredero de su fortuna millonaria

Bear Grey Payne, de 9 años, heredará los bienes del exintegrante de One Direction. La mayor parte del patrimonio permanecerá en un fideicomiso hasta que alcance la mayoría de edad.

Cecilia Andrea Bello
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

A casi dos años de la muerte de Liam Payne en Buenos Aires, se conocieron nuevos detalles sobre el destino de la fortuna que dejó el cantante británico. Según documentos judiciales citados por medios internacionales, Bear Grey Payne, el hijo de 9 años que tuvo junto a Cheryl Cole, fue designado como el único beneficiario del patrimonio del exintegrante de One Direction.

De acuerdo con la información difundida por People, la herencia asciende a aproximadamente 29 millones de dólares. Sin embargo, el menor no podrá acceder libremente a la totalidad de esos fondos hasta cumplir los 18 años, ya que gran parte del dinero permanecerá bajo un fideicomiso administrado en su beneficio.

&nbsp;Liam Payne falleció en Buenos Aires el 16 de octubre de 2024, a los 31 años&nbsp;
 Liam Payne falleció en Buenos Aires el 16 de octubre de 2024, a los 31 años 

Cheryl Cole administrará la herencia 

La cantante Cheryl Cole, madre de Bear y expareja de Payne, fue nombrada administradora del patrimonio junto al abogado Richard Bray. Según trascendió, ambos tendrán facultades limitadas para gestionar los bienes hasta que el hijo del artista alcance la mayoría de edad.

Por su parte, Kate Cassidy, quien era pareja de Liam al momento de su fallecimiento, no figura entre los beneficiarios de la herencia. Diversos medios señalaron que la influencer no inició ningún reclamo legal sobre el patrimonio del músico.

&nbsp;Liam Payne y Cheryl Cole mantuvieron una relación sentimental desde 2016 hasta 2018 -
 Liam Payne y Cheryl Cole mantuvieron una relación sentimental desde 2016 hasta 2018 -

La muerte de Liam Payne en Buenos Aires 

Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024 a los 31 años tras caer desde un balcón del hotel CasaSur, ubicado en el barrio porteño de Palermo. La noticia generó una profunda conmoción entre los fanáticos de One Direction y en la industria musical internacional.

Las investigaciones determinaron que el cantante murió a causa de múltiples traumatismos y hemorragias provocadas por la caída. Además, los informes toxicológicos revelaron la presencia de alcohol, cocaína y medicación antidepresiva en su organismo.

Las autoridades argentinas concluyeron que las lesiones eran compatibles con una caída de altura y descartaron tanto la intervención de terceros como un acto autoinfligido.

El ex One Direction murió tras caer desde un hotel ubicado en el barrio porteño de Palermo
El ex One Direction murió tras caer desde un hotel ubicado en el barrio porteño de Palermo

El recuerdo de su última despedida 

Meses después de la tragedia, Kate Cassidy recordó públicamente la última conversación que mantuvo con Payne antes de abandonar Argentina. Según contó en una entrevista, el músico bromeó cuando ella demoraba su partida hacia Estados Unidos.

"Actúas como si esta fuera la última vez que me vas a ver", le dijo Liam, sin imaginar que aquellas palabras se convertirían en una despedida definitiva.

Payne había llegado a la Argentina con su novia, la norteamericana Kate Cassidy
Payne había llegado a la Argentina con su novia, la norteamericana Kate Cassidy

Esta nota habla de:
1
"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia
Noticias

"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
Shakira vuelve a hacer historia: "Dai Dai" rompió una impactante barrera de reproducciones a nivel mundial
Noticias

Shakira vuelve a hacer historia: "Dai Dai" rompió una impactante barrera de reproducciones a nivel mundial

4
Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales
Noticias

Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

5
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

Últimas noticias de Liam Payne