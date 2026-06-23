David Lebón y Pedro Aznar anunciaron una sexta función de "Serú Girán por Lebón & Aznar" en Buenos Aires

La serú-manía no se detiene. Luego de agotar cinco funciones en el Movistar Arena, David Lebón y Pedro Aznar confirmaron una sexta presentación de "Serú Girán por Lebón & Aznar", el espectáculo que emociona a distintas generaciones con las canciones de una de las bandas más importantes de la historia del rock argentino.

La nueva función tendrá lugar el próximo 22 de agosto y llega como respuesta a la enorme demanda del público, que convirtió cada show en una verdadera celebración colectiva.

David Lebón y Pedro Aznar sumaron una sexta función tras agotar cinco Movistar Arena

Un fenómeno que sigue creciendo

Lo que comenzó como un reencuentro soñado se transformó en uno de los grandes sucesos musicales del año. En cada presentación, Lebón y Aznar recorren clásicos como "Seminare", "Canción de Alicia en el país", "Desarma y sangra", "Peperina" y "Perro Andaluz", acompañados por una destacada banda.

Además de la emoción por volver a escuchar estas canciones interpretadas por dos de sus creadores, los conciertos incluyen homenajes, momentos íntimos y un público que canta cada tema de principio a fin.

Las canciones de Serú Girán vuelven a convocar a miles de fanáticos de distintas generaciones

Cuándo salen las entradas

Las entradas para la nueva función del 22 de agosto estarán disponibles desde el 23 de junio a las 16 horas a través de la ticketera oficial del Movistar Arena.