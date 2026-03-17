Serú Girán por Lebón & Aznar suma una nueva función tras agotar dos Movistar Arena

El fervor del público por el legado de Serú Girán volvió a quedar en evidencia. La segunda función de "Serú Girán por Lebón & Aznar" en el Movistar Arena se agotó en tiempo récord, repitiendo el fenómeno que ya había ocurrido con la primera fecha. Frente a esta respuesta masiva, se anunció un nuevo concierto para el viernes 10 de julio en Buenos Aires.

Lo que propone el espectáculo trasciende el homenaje tradicional. Sobre el escenario, David Lebón y Pedro Aznar -dos pilares fundamentales en la historia del grupo- reviven en vivo las canciones que marcaron un antes y un después en el rock argentino. La propuesta combina memoria, emoción y una interpretación renovada de un repertorio que sigue vigente a través de generaciones.

Serú Girán por David Lebón & Pedro Aznar - La histórica dupla agotó dos funciones en el Movistar Arena y sumó una nueva fecha

La expectativa que rodea cada presentación también se explica por la breve pero intensa historia de la banda. Serú Girán tuvo una primera etapa de apenas cuatro años y un regreso puntual en 1992, con dos recordados conciertos en River. Por eso, cada reencuentro de sus integrantes con estas canciones adquiere un carácter excepcional.

La vigencia del cancionero volvió a demostrarse recientemente ante multitudes. En abril de 2025, Lebón y Aznar encabezaron "Serú Girán - El Homenaje" en el Quilmes Rock, donde más de 150 mil personas celebraron estas obras fundamentales del rock en español. Semanas después, el proyecto se presentó también en Bogotá como parte del Festival Cordillera, reafirmando su alcance internacional.

En el Quilmes Rock, David Lebón y Pedro Aznar revivieron el espíritu de Serú Girán ante una multitud

Las noches en el Movistar Arena prometen un recorrido emotivo por clásicos inolvidables como "Canción de Alicia en el país", "Seminare", "Esperando nacer", "A cada hombre, a cada mujer", "Cuánto tiempo más llevará" y "Perro Andaluz", entre otros títulos que forman parte de la memoria colectiva de la música argentina.

El espectáculo también será un puente generacional: para muchos significará reencontrarse con una parte esencial de su historia personal, mientras que nuevas audiencias podrán descubrir en vivo la potencia artística de un repertorio que continúa influyendo a músicos y oyentes.

Lejos de apagarse, la pasión por Serú Girán se renueva con cada anuncio. Con dos funciones agotadas y una nueva fecha confirmada, la celebración de su legado suma un nuevo capítulo en uno de los recintos más importantes del país.