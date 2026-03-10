Menú
Mirá CM en vivo

Noticias

Divididos reprograma su show en el Movistar Arena: cuándo será la nueva fecha

La banda liderada por Ricardo Mollo anunció que el concierto previsto para el 26 de marzo en el Arena Buenos Aires se trasladará al sábado 4 de julio por motivos de fuerza mayor. Las entradas adquiridas seguirán siendo válidas.

Cecilia Andrea Bello

La banda de rock argentino Divididos informó que su show programado para el 26 de marzo en el Movistar Arena fue reprogramado para el sábado 4 de julio, debido a motivos de fuerza mayor.

Según comunicó el grupo, las entradas adquiridas para la fecha original mantendrán su validez para el nuevo día, por lo que no será necesario realizar ningún cambio. De todos modos, quienes hayan comprado tickets recibirán un correo electrónico con las instrucciones correspondientes en caso de solicitar el reintegro si no pueden asistir.

&nbsp;Divididos reprogramó su show en el Movistar Arena Buenos Aires para el 4 de julio&nbsp;
 Divididos reprogramó su show en el Movistar Arena Buenos Aires para el 4 de julio 

Desde la banda agradecieron la comprensión y el acompañamiento del público frente a esta situación imprevista: "Querido público, por motivos de fuerza mayor, el espectáculo previsto para el 26 de marzo en el Movistar Arena será reprogramado para el sábado 4 de julio en el mismo lugar"

Además del show reprogramado para julio, el grupo también tiene confirmada otra presentación el 9 de mayo en el Movistar Arena, con entradas disponibles a través de la web oficial del recinto.

La "Aplanadora del Rock", continúa su gira repasando nuevos temas y clásicos de sus 38 años de trayectoria

La "Aplanadora del Rock", continúa su gira repasando nuevos temas y clásicos de sus 38 años de trayectoria

Los conciertos forman parte de una serie de presentaciones donde la banda -conocida como "La Aplanadora del Rock"- interpreta las nuevas canciones de su último álbum de estudio "Divididos", junto a los clásicos que recorren más de 38 años de trayectoria.

La presentación oficial de este disco se realizó en noviembre del año pasado en el mismo Movistar Arena Buenos Aires, en un show especial donde también se proyectó el documental "Sonidos, barro y piel", una producción que retrata el proceso creativo de la grabación y que actualmente se encuentra disponible en el canal de YouTube de la banda.

Esta nota habla de:
1
Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas
Noticias

Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

5
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

Últimas noticias de Movistar Arena