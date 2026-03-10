Divididos reprograma su show en el Movistar Arena: cuándo será la nueva fecha

La banda de rock argentino Divididos informó que su show programado para el 26 de marzo en el Movistar Arena fue reprogramado para el sábado 4 de julio, debido a motivos de fuerza mayor.

Según comunicó el grupo, las entradas adquiridas para la fecha original mantendrán su validez para el nuevo día, por lo que no será necesario realizar ningún cambio. De todos modos, quienes hayan comprado tickets recibirán un correo electrónico con las instrucciones correspondientes en caso de solicitar el reintegro si no pueden asistir.

Desde la banda agradecieron la comprensión y el acompañamiento del público frente a esta situación imprevista: "Querido público, por motivos de fuerza mayor, el espectáculo previsto para el 26 de marzo en el Movistar Arena será reprogramado para el sábado 4 de julio en el mismo lugar"

Además del show reprogramado para julio, el grupo también tiene confirmada otra presentación el 9 de mayo en el Movistar Arena, con entradas disponibles a través de la web oficial del recinto.

La "Aplanadora del Rock", continúa su gira repasando nuevos temas y clásicos de sus 38 años de trayectoria

Los conciertos forman parte de una serie de presentaciones donde la banda -conocida como "La Aplanadora del Rock"- interpreta las nuevas canciones de su último álbum de estudio "Divididos", junto a los clásicos que recorren más de 38 años de trayectoria.

La presentación oficial de este disco se realizó en noviembre del año pasado en el mismo Movistar Arena Buenos Aires, en un show especial donde también se proyectó el documental "Sonidos, barro y piel", una producción que retrata el proceso creativo de la grabación y que actualmente se encuentra disponible en el canal de YouTube de la banda.