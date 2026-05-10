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Marama presenta "No Me Pidas Perdón" junto a Valentino Merlo

La banda referente de la cumbia pop suma una nueva colaboración y apuesta por una canción donde la emoción, el ritmo y las nuevas generaciones se encuentran.

Cecilia Andrea Bello

Marama, uno de los nombres fundamentales en la consolidación de la cumbia pop en Latinoamérica, presenta "No Me Pidas Perdón", su nuevo single junto a Valentino Merlo. La canción marca un nuevo capítulo en la actualidad del grupo, reafirmando su vigencia dentro de la escena y su capacidad de seguir conectando con nuevas audiencias.

Marama presenta "No Me Pidas Perdón" junto a Valentino Merlo

Con una producción moderna y una propuesta melódica que equilibra sensibilidad y ritmo, "No Me Pidas Perdón" aborda el cierre de una relación desde un lugar honesto y directo, donde el arrepentimiento aparece cuando ya es demasiado tarde. La combinación de ambas voces aporta una dinámica especial, generando un cruce generacional que potencia el mensaje de la canción.

Este lanzamiento forma parte de la nueva etapa artística de Marama, un período donde la banda continúa expandiendo su universo musical a través de nuevas colaboraciones, sin perder la identidad festiva y cercana que la convirtió en una referencia del género.

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Con este estreno, Marama vuelve a demostrar su capacidad de reinventarse, apostando por una canción que mantiene su esencia popular, pero suma una carga emocional que conecta de manera directa con el público actual.

Mirá el nuevo videoclip de Marama junto a Valentino Merlo "No Me Pidas Perdón"

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