La banda nos contó que estuvo de gira con muchos shows y realizando diferentes colaboraciones; entre ello, también hablaron sobre el nuevo tema "Todo a la vez", donde dijeron que es un tema que grabaron hace poco tiempo, y de forma apresurada el videoclip porque no venían sacando temas y adelantaron que en los próximos meses van a ir creando nueva música, preparándose para su próximo tour, a fin de año.

Uno de los adelantos que la agrupación brindó es que en junio se viene un nuevo single con "La K'onga", renovando estilo y yendo para el cuarteto; acá contó Agustín Casanova, que le resultó muy difícil este género, porque es muy rápido, debido a que ellos graban a 98bpm (beats por minuto) y el cuarteto esta a 120bpm, y tuvo que "bailar mientras cantaba", porque si no se le complicaba.

"Pueden salir cosas muy creativas, a nosotros nos gusta hacer cumbia, pero ver que otra persona, de otro género viene a nuestro estilo o nosotros al de ellos, se hacen mezclas super creativas, y entonces es, para mí, el futuro musical", agregó Casanova.

Hace 7 años que Marama está al frente de la escena musical y cuentan que para aguantar todo este tiempo es por "hacer lo que a uno le gusta, que es divertido; para nosotros subir al escenario, cantar o tocar, es algo que es disfrutable"; a su vez, a la hora de componer, dicen que toman muchísimos recaudos para que sus letras sean aptas para todo público y que los mas chicos no estén repitiendo cosas que no deben, que están muy conscientes de eso.

A su vez Casanova, quien se encuentra en La Voz Uruguay, contó: "Es algo que nos tomamos con mucha tranquilidad pero con mucho sacrificio y ganas, empeño, porque realmente hay que ponerle estudio y hay que ser muy cuidadoso a la hora de dar devoluciones". "La diferencia de Got Talent con "La Voz", es que en el primero conoces la historia, te emocionas pero no lo ves más; en La Voz compartís charlas con los participantes; es la gracia del formato, que vos no sepas nada por tu mirada, y que averigües solamente con la voz; después vas haciendo como una relación mas fuerte y cuando tenés que sacar a uno o una es duro".

Además de hablarnos que tienen mucho trabajo, l a banda nos anticipó que el 5 de noviembre se van a estar presentando el la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con grandes sorpresas, y el 6 del mismo mes en Rosario. A su vez, en poco tiempo van a estar girando por Estados Unidos, por primera vez en toda su carrera.

¡Mirá la nota completa!