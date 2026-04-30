Festival Kilómetro: line up, horarios y accesos para la gran noche del cuarteto en Córdoba

La cuenta regresiva ya está en marcha para el Festival Kilómetro, el evento que reunirá por primera vez en un mismo escenario a tres de las bandas más convocantes del cuarteto: Q'Lokura, La K'onga y La Banda de Carlitos junto a Euge Quevedo.

La cita será este viernes 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajador, en la Playa Norte del Estadio Mario Alberto Kempes, con apertura de puertas a partir de las 18:00 horas. El evento promete una jornada histórica para el género, con una propuesta que combina música en vivo, gastronomía y experiencias para el público.

El Festival Kilómetro reunirá por primera vez a Q'Lokura, La K'onga y La Banda de Carlitos junto a Euge Quevedo

Line up y horarios

El cronograma de la jornada ya está confirmado y se desarrollará de la siguiente manera:

18:00 hs. - Apertura de puertas

18:00 hs. - DJ Jaime Trepatt

20:15 hs. - Tranka Style

21:00 hs. - La K'onga

22:55 hs. - Q'Lokura

00:55 hs. - LBC & Euge Quevedo

La Playa Norte del Estadio Mario Alberto Kempes será el epicentro de una jornada a puro cuarteto con miles de fanáticos

Cada show tendrá su propio despliegue, en una noche pensada para no parar de bailar y cantar de principio a fin.

Accesos y entradas

Los tickets continúan disponibles a través de Eden Entradas, con opciones que incluyen sectores generales, VIP y experiencias premium. Además, hay financiación en cuotas con tarjetas seleccionadas.

Además, pueden adquirirse de manera presencial en la boletería del Estadio Mario Alberto Kempes, que estará habilitada el jueves 30 de abril de 10:00 a 20:00 horas y el viernes 1 de mayo de 10:00 a 23:30 horas.

Con un line up cargado de hits y shows completos, el evento promete ser uno de los encuentros más convocantes del año

Una noche única para el cuarteto

Bajo el concepto "Donde la música te lleva", el Festival Kilómetro se presenta como una nueva propuesta dentro del circuito musical argentino. Pero más allá del nacimiento del festival, esta primera edición ya marca un hito: reunir en una misma noche a los artistas que hoy lideran la escena del cuarteto.

Con miles de fanáticos esperando en Córdoba, el evento se perfila como una de las fechas más importantes del año para el género. Una noche que promete quedar en la historia.