La K'onga festeja sus 23 años con una gran fiesta en el Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas

La K'onga atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y, con Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé al frente, se prepara para transformar el Movistar Arena en una verdadera fiesta cuartetera el próximo 23 de junio.

El show tendrá un condimento especial: se realizará en la antesala del cumpleaños de Pablo Tamagnini, que se celebra el 24 de junio, por lo que la noche anticipa un clima de festejo doble junto al público.

La K'onga celebrará sus 23 años de trayectoria con un show especial en el Movistar Arena el próximo 23 de junio.

En un 2026 cargado de celebraciones por sus 23 años de trayectoria, el grupo cordobés promete una noche a pura energía, baile y conexión con el público porteño, reafirmando su lugar como uno de los fenómenos más convocantes de la música popular argentina.

El gran presente de la banda se refleja también en el mundo digital: su hit "Ya No Vuelvas" superó los 500 millones de reproducciones en YouTube, consolidando el alcance masivo de su música y la fidelidad de sus seguidores en toda la región.

La expansión internacional es otro de los pilares de esta etapa consagratoria. El grupo confirmó su gira por Estados Unidos con presentaciones en New York, Miami y West Palm Beach, llevando el cuarteto a nuevos escenarios y públicos. A esto se suman propuestas innovadoras como el "Crucero de la Música", una experiencia que unirá Argentina y Uruguay con shows en altamar.

El recorrido reciente de la banda incluye hitos fundamentales en su historia en vivo. En 2025 hicieron vibrar el Estadio Vélez con un espectáculo monumental, invitados especiales y una puesta imponente ante un estadio colmado que no dejó de bailar en toda la noche.

Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé liderarán una noche que promete cuarteto, baile y una conexión total con el público

La capacidad de convocatoria del grupo no deja de sorprender: en 2023 agotaron Vélez en tiempo récord y en 2025 concretaron cinco funciones sold out en el Movistar Arena, reafirmando su vínculo inquebrantable con el público y su capacidad de llevar el cuarteto a escenarios cada vez más masivos.

Con más de dos décadas de trayectoria, La K'onga representa la expansión del cuarteto a nivel nacional e internacional, llevando un género nacido en Córdoba hacia estadios, festivales y escenarios de todo el mundo.

El 23 de junio, el Movistar Arena se vestirá de puro cuarteto en una noche que promete emoción, celebración y una conexión total con miles de fans.

La banda cordobesa atraviesa un presente histórico con giras internacionales, récords de reproducciones y estadios agotados en Argentina y el mundo

Venta de entradas: fechas y canales oficiales

Las entradas para el show estarán disponibles en preventa exclusiva desde el jueves 19 de marzo a las 16 horas. Por su parte, la venta general se habilitará el viernes 20 de marzo también a partir de las 16.

Los tickets podrán adquirirse únicamente de forma online a través del sitio oficial del estadio. Además, durante todo el período de venta se podrá acceder al beneficio de 6 cuotas sin interés abonando con tarjetas Galicia Visa, facilitando el acceso a uno de los eventos más esperados del año.