La K'onga y Maxi Espíndola presentan "Amiga Mía", grabado en vivo en su festejo de 23 años

La K'onga presenta "Amiga Mía" junto a Maxi Espíndola, un estreno grabado íntegramente en vivo durante el show aniversario en Córdoba que celebra los 23 años de trayectoria del grupo. El lanzamiento ya está disponible en todas las plataformas digitales.

La canción combina la potencia del cuarteto con la sensibilidad pop de Espíndola, en una colaboración que fluye de manera natural y potencia la identidad de ambos artistas. El registro en vivo captura la energía de la celebración, la conexión con el público y el clima festivo que caracteriza a La K'onga en cada presentación.

La K'onga y Maxi Espíndola presentan "Amiga Mía", un estreno grabado en vivo durante el festejo de los 23 años

Este lanzamiento llega en un momento de pleno crecimiento para el grupo de Villa Dolores, que continúa consolidándose como uno de los máximos exponentes del cuarteto a nivel nacional e internacional, con millones de reproducciones en plataformas y una agenda de shows que incluye escenarios agotados y próximas giras por América y Europa.

La K'onga celebra sus 23 años con dos noches en el Movistar Arena: 23 y 24 de junio

En el marco de sus celebraciones por los 23 años de trayectoria, La K'onga también confirmó su desembarco en el Movistar Arena con dos fechas especiales: el 23 de junio y un segundo show el 24 de junio, redoblando la apuesta con dos noches consecutivas que prometen ser una verdadera fiesta cuartetera.

La K'onga se presenta el 23 y 24 de junio en el Movistar Arena con dos noches especiales por sus 23 años de trayectoria

Ambas presentaciones forman parte de este gran momento que atraviesa el grupo cordobés, con shows de alto impacto, una fuerte conexión con el público y un repertorio que recorre sus grandes clásicos. Con estas dos fechas en Buenos Aires, La K'onga reafirma su vigencia y su lugar como uno de los máximos referentes del cuarteto en la actualidad.

Mirá el nuevo lanzamiento de La K´onga junto a Maxi Espíndola "Amiga Mía"



