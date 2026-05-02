Festival Kilómetro: La K'onga, Q'Lokura, La Banda de Carlitos y Euge Quevedo brillaron ante más de 20 mil personas en Córdoba

El pasado 1 de mayo, Estadio Mario Alberto Kempes fue testigo de una noche histórica con la primera edición de Festival Kilómetro, un evento que reunió a más de 20 mil personas en Playa Norte y que se posicionó como una de las grandes apuestas del año para la música en vivo en Córdoba.

Más de 20 mil personas colmaron Playa Norte del Estadio Mario Alberto Kempes para vivir la primera edición de Festival / P.H: Prensa

Desde temprano, miles de fanáticos llegaron al predio para vivir una jornada que combinó shows en vivo, tecnología, gastronomía y una experiencia pensada para disfrutar de principio a fin. Con un clima ideal y una energía que se sintió desde el primer momento, el público respondió con entusiasmo a cada propuesta del festival.

La K'onga hizo vibrar Festival Kilómetro con un show de más de dos horas, repasando himnos de su carrera

Pasadas las 21 horas, La K'onga tomó el escenario con un show de dos horas donde recorrieron grandes clásicos como "La Cabaña" y "El Mismo Aire", además de presentar canciones más recientes como "Amiga Mía". La conexión con el público fue inmediata y convirtió al predio en una verdadera fiesta.

El público cordobés cantó, bailó y acompañó cada show en una jornada que marcó el nacimiento de Festival Kilómetro / P.h: Cecilia Bello

Luego fue el turno de Q'Lokura, que ofreció uno de los momentos más celebrados de la noche. Con un setlist potente y emotivo, sonaron temas como "Mil Noches", "Un Siglo Sin Ti", "Qué Hacer Para Verte", "Te Pido de Rodillas", "Tattoo", "A un Milímetro" y "Bailando Bachata", además de sus ya clásicas sessions que hicieron explotar al público.

Música, tecnología, gastronomía y una puesta de gran nivel convirtieron a Festival Kilómetro en una experiencia inolvidable / P.h: Cecilia Bello

Uno de los momentos más especiales del show llegó cuando Facundo Herrera celebró su cumpleaños sobre el escenario. Con torta, velas y la complicidad de Nicolás Sattler, músicos y miles de personas le cantaron el feliz cumpleaños en una postal que quedará para el recuerdo.

Además, la banda sorprendió con la presencia de Diego Granadé, quien subió al escenario para interpretar "La Última Granada", en un gesto que celebró la amistad entre ambas bandas y despertó una ovación generalizada.

El cierre de la noche quedó en manos de La Banda de Carlitos junto a Euge Quevedo, quienes mantuvieron la intensidad con un repertorio cargado de hits como "Con Otra", "Sr. Amante" y "No Podrás", coronando una madrugada de puro cuarteto.

Euge Quevedo y La Banda de Carlitos fueron los encargados de cerrar la noche con un show cargado de clásicos / P.h: Cecilia Bello

Con una ovación del público, Euge Quevedo y La Banda de Carlitos coronaron Festival Kilómetro con una presentación explosiva/ P.h: Cecilia Bello

Más allá de la música, Festival Kilómetro también ofreció un amplio patio gastronómico y espacios de encuentro que completaron una propuesta integral para el público.

Con producción de Artes Group en coproducción con Enjoy Producciones, esta primera edición dejó en claro que Festival Kilómetro llegó para quedarse.

La respuesta del público y la magnitud de esta primera experiencia marcan el inicio de un nuevo recorrido. Porque si algo quedó claro en Córdoba, es que cuando la música llama, siempre hay un kilómetro más por recorrer.