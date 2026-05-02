Neo Pistea y un junte que sacude la escena urbana con "Medusa Remix"

En la música urbana, los liderazgos no solo se construyen con hits, sino también con la capacidad de unir, potenciar y abrir puertas. Los artistas que dejan huella entienden que el crecimiento es colectivo y que el verdadero impacto nace del trabajo en equipo.

En ese camino se posiciona Neo Pistea, quien vuelve a demostrar su peso dentro de la escena con un lanzamiento que reúne talento, historia y proyección.

Un remix que junta a la élite del trap

El artista presenta "Medusa Remix", una nueva versión de uno de sus tracks más representativos que amplifica su alcance con la participación de pesos pesados del género como Duki, Khea, Pablo Chill-E, C.R.O, Malandro, JuicyNise! y Enzocerobulto.

Con una impronta directa y de alto voltaje, el tema se apoya en las bases del trap más clásico y despliega una energía pensada para el club. Cada artista imprime su identidad con flows y matices propios, logrando una dinámica que mantiene la intensidad en constante evolución.

Sonido nocturno y ADN del género

La producción, cargada de detalles -desde efectos digitales hasta capas de ad-libs- refuerza una identidad sonora que dialoga con el ADN del trap, pero con una impronta local que lo convirtió en fenómeno regional. El resultado es un himno de estética nocturna que combina lujo, actitud y potencia rítmica.

Cuenta regresiva para un show clave

El lanzamiento llega en la previa a su esperado show en el Estadio Malvinas Argentinas, donde Neo presentará el cierre definitivo de la trilogía "CULTO". Concebido como una experiencia integral, el recital propone una última ceremonia que recorre todo su universo conceptual.

Por primera vez, interpretará la trilogía completa en vivo, en una noche pensada como ritual para el trap argentino: el final de una etapa y el inicio de una nueva era.

Una trilogía que construyó identidad

El proyecto nació en 2024 como una declaración del trap y trazó un recorrido que combinó pasado, presente y evolución. En "CULTO" (2024), el artista reivindicó valores como el respeto, la humildad, la sencillez, el barrio y la familia. Luego, con "CULTO II" (2025), amplió los límites del género con una mirada más madura. Finalmente, "CULTO III" (2025) terminó de consolidar una obra que trasciende la música para convertirse en identidad y cultura.

De Modo Diablo al presente

Desde sus inicios en 2016, Neo Pistea se consolidó como una figura central del movimiento urbano. En 2018, junto a Duki y YSY A, creó Modo Diablo, el proyecto que llevó el trap argentino a una escala continental.

A partir de entonces, su carrera se caracterizó por una evolución constante, tanto estética como sonora, posicionándolo como un referente capaz de construir identidad propia dentro de la escena.

Un ritual que marca el futuro

Con "Medusa Remix", Neo no solo reactiva uno de sus universos más emblemáticos, sino que reafirma su rol como articulador del género, reuniendo generaciones y estilos en un mismo track.

El lanzamiento funciona como una declaración de su evolución artística y anticipa lo que viene: el ritual está por terminar y una nueva etapa está a punto de comenzar.



