La Portuaria vuelve con "La vida en la tierra", su primer disco en más de 15 años

La Portuaria marca su esperado regreso discográfico con "La vida en la tierra", un álbum que llega tras más de quince años sin lanzamientos de estudio y que reafirma su lugar como una de las propuestas más personales y perdurables de la escena nacional.

El nuevo trabajo propone un recorrido emocional y conceptual que atraviesa el amor, la condición humana y las tensiones del mundo actual. Fiel a su esencia, la banda apuesta por una producción sin artificios, donde todo suena tal como fue interpretado, convirtiendo la imperfección en un valor estético que potencia la autenticidad de la obra.

La Portuaria presenta "La vida en la tierra", su esperado regreso discográfico tras más de 15 años

El disco fue anticipado por dos singles que funcionan como puertas de entrada a su universo. Por un lado, "El animal humano", una canción con tono mántrico que combina reflexión, ironía y una mirada lúcida sobre el presente. Por otro, "Amor Artificial", que profundiza la propuesta conceptual con un pulso bailable, arreglos de cuerdas y una estética contemporánea que dialoga con lo emocional.

Entre las ocho canciones que componen el álbum, también se destaca una versión de "Hay que salir del agujero interior", clásico de Virus y su líder Federico Moura, que conecta la tradición del pop argentino con una mirada actual.

Con este lanzamiento, La Portuaria construye un puente entre su historia y su presente, en un regreso que celebra la música como forma de conexión genuina en tiempos de transformación.

Presentación en vivo

Como parte de este nuevo capítulo, la banda se presentará el sábado 25 de abril en La Trastienda, donde llevará al escenario las canciones de "La vida en la tierra" en un show que promete reencontrarse con su público desde la emoción y la energía en vivo.