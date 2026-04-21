Andrés Calamaro, en su mejor momento: suma una nueva fecha en el Movistar Arena tras agotar seis shows

Andrés Calamaro atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera y lo confirma con hechos: tras agotar seis funciones en el Movistar Arena en pocos meses, el artista suma una nueva fecha para el próximo 8 de junio, consolidando una serie histórica de conciertos en la ciudad.

Las funciones del 26 y 27 de mayo se agotaron en cuestión de horas, mientras que las fechas del 3 de junio también colgaron el cartel de "sold out" rápidamente. La respuesta del público fue contundente, impulsando la incorporación de este nuevo show que reafirma la conexión intacta entre el músico y su audiencia.

Andrés Calamaro suma una nueva fecha en el Movistar Arena tras agotar seis funciones en tiempo récord

En el marco de su gira "Como Cantor", Calamaro propone un recorrido por las canciones más emblemáticas de su repertorio, con una puesta centrada en la voz, la interpretación y el vínculo directo con el público. El nombre del tour, inspirado en una de las citas más reconocidas del Martín Fierro, refleja el espíritu de esta etapa artística: el canto como expresión esencial y territorio compartido.

El tour no solo lo encuentra brillando en Buenos Aires, sino también recorriendo distintos puntos del país y la región. Durante 2025, el artista llevó adelante más de 40 shows entre Latinoamérica y Europa, con presentaciones destacadas en escenarios como el Hipódromo de La Plata, el Monticello Arena y el Santiago Rock, siempre con localidades agotadas.

Este 2026, la gira continuará por ciudades como Santa Fe, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Catamarca, Mar del Plata y Bahía Blanca, además de una parada internacional en Montevideo, reafirmando su vigencia como una de las figuras más trascendentes de la música en español.

La gira "Como Cantor" reafirma su vigencia con un recorrido por sus grandes clásicos y una conexión intacta con el público

Entradas: nueva fecha disponible

Las entradas para la nueva función del 8 de junio estarán disponibles desde el miércoles 22 de abril a las 13 hs, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Banco Macro, a través del sitio oficial del Movistar Arena.

Con una convocatoria que no deja de crecer y un repertorio que atraviesa generaciones, Andrés Calamaro confirma que su historia sigue escribiéndose en presente, con cada show convertido en un encuentro inolvidable.