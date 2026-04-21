Andrés Calamaro, en su mejor momento: suma una nueva fecha en el Movistar Arena tras agotar seis shows
El ícono del rock argentino vive un presente arrollador: agotó todas sus funciones en tiempo récord y agrega un nuevo show el 8 de junio en Buenos Aires.
Andrés Calamaro atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera y lo confirma con hechos: tras agotar seis funciones en el Movistar Arena en pocos meses, el artista suma una nueva fecha para el próximo 8 de junio, consolidando una serie histórica de conciertos en la ciudad.
Las funciones del 26 y 27 de mayo se agotaron en cuestión de horas, mientras que las fechas del 3 de junio también colgaron el cartel de "sold out" rápidamente. La respuesta del público fue contundente, impulsando la incorporación de este nuevo show que reafirma la conexión intacta entre el músico y su audiencia.
En el marco de su gira "Como Cantor", Calamaro propone un recorrido por las canciones más emblemáticas de su repertorio, con una puesta centrada en la voz, la interpretación y el vínculo directo con el público. El nombre del tour, inspirado en una de las citas más reconocidas del Martín Fierro, refleja el espíritu de esta etapa artística: el canto como expresión esencial y territorio compartido.
El tour no solo lo encuentra brillando en Buenos Aires, sino también recorriendo distintos puntos del país y la región. Durante 2025, el artista llevó adelante más de 40 shows entre Latinoamérica y Europa, con presentaciones destacadas en escenarios como el Hipódromo de La Plata, el Monticello Arena y el Santiago Rock, siempre con localidades agotadas.
Este 2026, la gira continuará por ciudades como Santa Fe, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Catamarca, Mar del Plata y Bahía Blanca, además de una parada internacional en Montevideo, reafirmando su vigencia como una de las figuras más trascendentes de la música en español.
Entradas: nueva fecha disponible
Las entradas para la nueva función del 8 de junio estarán disponibles desde el miércoles 22 de abril a las 13 hs, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Banco Macro, a través del sitio oficial del Movistar Arena.
Con una convocatoria que no deja de crecer y un repertorio que atraviesa generaciones, Andrés Calamaro confirma que su historia sigue escribiéndose en presente, con cada show convertido en un encuentro inolvidable.