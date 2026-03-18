Andrés Calamaro anunció su gira "Como Cantor"

Andrés Calamaro, anunció su nueva gira "Como cantor", con la que recorrerá el país y se presentará en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 26 de mayo.

"El Salmón" ofrece así un repertorio centrado en los grandes éxitos que marcaron su carrera y canciones que forman parte del cancionero popular argentino, el artista presenta un show contundente, acompañado por una banda en vivo de gran potencia y solidez sonora.

Así las cosas, el show anunciado esta pensado para celebrar sus clásicos y reencontrarse con su público a través de las canciones que definieron generaciones.

IMPORTANTE. Andrelo realizó más de 40 shows en el marco de su "Agenda 2025 Tour" entre Latinoamérica y Europa emocionando a multitudes.

Ahora, con una potente banda en vivo, Calamaro recorrerá sus grandes canciones en un show donde la voz y el repertorio ocupan el centro.

Según indicaron desde su entorno a DiarioShow, el artista vive esta gira como un ritual y un cumplimiento del destino. Fiel a su estilo desde hace muchos años, el consagrado trovador asume esta nueva etapa valorando lo que aún permanece con un show memorable y emocionante.