Tan Biónica en Vélez: dos noches históricas y un cierre que promete ser inolvidable

Tan Biónica volvió a hacer historia. Tras agotar las dos primeras noches en el Estadio Vélez, la banda liderada por Chano Charpentier atraviesa un regreso que no solo emociona a sus fans, sino que confirma su lugar como uno de los proyectos más convocantes de la música argentina.

Chano bajó del escenario y se acercó a sus fans

El viernes 27 y el sábado 28 de marzo quedarán marcados como el inicio de esta nueva etapa. Con un estadio colmado en ambas jornadas, el grupo presentó en vivo su nuevo álbum "El Regreso", combinando sus flamantes canciones con los hits que definieron a toda una generación.

Durante más de dos horas, Chano, Bambi, Diega y Seby desplegaron un show contundente, con una producción de nivel internacional y un recorrido emocional que fue de la euforia a la nostalgia. Temas nuevos como "El Problema del Amor", "Mil Días" y "La Invención" convivieron con clásicos como "Ella", "Beautiful", "Ciudad Mágica", "Hola Mi Vida", "Obsesionario" y "La Melodía de Dios", coreados por miles de personas.

Uno de los grandes momentos de ambas noches fue la presencia de Andrés Calamaro, quien acompañó a la banda en los dos shows para interpretar "Mi Vida", su reciente colaboración incluida en "El Regreso", y también el clásico "Flaca", generando una ovación total en cada aparición.

Andrés Calamaro dijo presente en las dos noches en Vélez y junto a Tan Biónica hizo vibrar al estadio con "Mi Vida" y el clásico "Flaca"

Antes de recibirlo en el escenario, Chano expresó: "Tratamos tantas veces de hacer una canción como las de él, es una de las personas más generosas que conozco, es el más grande músico argentino. Quiero que el aplauso de la noche sea para Andrés Calamaro".

Nunca te pude agradecer por esto, por estar cantando esta canción con vos, por poder conocer a mi ídolo



La segunda fecha sumó además otra invitada especial: Nicki Nicole, quien subió al escenario para cantar "Boquitas Pintadas", también parte del nuevo disco. Visiblemente emocionada, la artista expresó: "Nunca te pude agradecer por esto, por estar cantando esta canción con vos, por poder conocer a mi ídolo y decir que sos la persona más maravillosa que existe... todo Tan Biónica, todos los chicos tienen un corazón gigante y gracias por volver".

Esta es tu gente Nicki, te ama



Chano, por su parte, le devolvió el gesto con palabras de admiración: "Una de las artistas más importantes de la nueva generación. Que esté acá con nosotros, venga, grabe un disco, se ponga la camiseta y venga a todos los shows. Esta es tu gente Nicki, te ama".

Como si fuera poco, en medio de la euforia, la banda confirmó uno de los anuncios más importantes del año: el cierre del tour será en la ciudad de La Plata, con un show completamente distinto a lo presentado hasta ahora.

Con dos noches ya consagradas como históricas, Tan Biónica se prepara para el tercer y último Vélez de esta serie, que tendrá lugar esta noche, domingo 29 de marzo. La expectativa es total y todo indica que será un cierre a la altura de un regreso que superó todas las expectativas.

Lo que está pasando no es solo una serie de recitales: es el reencuentro de una banda con su historia, y de miles de personas con una parte fundamental de sus vidas. La fiesta biónica, definitivamente, está más viva que nunca.