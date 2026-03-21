Fito Páez arrasó en el Movistar Arena y anunció una nueva fecha en Buenos Aires

Hablar de Fito Páez es hablar de una de las figuras más influyentes de la música argentina. Dueño de una obra que atraviesa generaciones, el rosarino construyó un legado que combina sensibilidad, potencia y una mirada única sobre la realidad.

Con décadas de carrera, sus canciones se transformaron en himnos populares y su presencia en los escenarios continúa marcando el pulso de la cultura nacional.

Dos noches agotadas que confirmaron su vigencia

Luego de una semana histórica en Rosario que culminó con un show en el Monumento a la Bandera, Fito Páez desembarcó en el Movistar Arena con dos funciones el 19 y 20 de marzo, ambas con entradas agotadas.

Más de 10 mil personas por noche vibraron en un estadio colmado, en el marco del Sale el Sol Tour, reafirmando el poder de convocatoria del artista y su conexión intacta con el público.

Clásicos, rarezas y una conexión total con el público

El show, de más de dos horas, recorrió distintos momentos de su carrera con un repertorio potente y emotivo.

Sobre el escenario, Fito Páez lideró una sólida banda de rock y repasó clásicos como "11 y 6", "La rueda mágica", "Ciudad de pobres corazones" y "Mariposa Tecknicolor".

Además, sorprendió con versiones menos habituales como "Lejos en Berlín", "Nunca podrán sacarme mi amor" y "Lo que el viento nunca se llevó", generando momentos únicos para los fans.

El momento más emotivo: Fabiana Cantilo en escena

Uno de los puntos más altos de la noche llegó con la aparición sorpresa de Fabiana Cantilo, quien se sumó para interpretar "Fue Amor" junto a Fito Páez.

La química entre ambos emocionó al público, en un momento cargado de historia y complicidad artística. Al despedirla, el músico dejó una frase que quedó resonando en el estadio: "¡El mundo está vivo!".

Fito Páez junto a Fabiana Cantilo

Una puesta impactante y una banda sólida

La puesta, a cargo de Sergio Lacroix, acompañó cada momento con una imponente pantalla, un diseño de luces preciso y el piano de Fito Páez como eje central.

La banda estuvo integrada por Diego Olivero, Gastón Baremberg, Juan Absatz, Juani Agüero y Emme, junto a la sección de vientos compuesta por Ervin Stutz, Alejo von der Pahlen y Santiago Benítez.

Sobre el final, el artista se mostró visiblemente emocionado y agradeció al público: "Nunca voy a poder agradecerles el amor que me dan".

Nueva fecha confirmada y gira en expansión

Tras el éxito de estas dos noches agotadas, Fito Páez confirmó una nueva fecha en Buenos Aires para el 20 de mayo, ampliando su serie en el Movistar Arena.

Las entradas estarán disponibles desde el viernes 20 de marzo a las 10 horas a través del sitio oficial del estadio.

Fito Páez confirmó una nueva fecha en el Movistar Arena

Próximos shows confirmados - Sale el Sol Tour 2026

10 de abril - Movistar Arena, Buenos Aires (ÚLTIMAS LOCALIDADES)

15 de abril - Estadio Ruca Che, Neuquén

17 de abril - Arena Maipú, Mendoza

15 de mayo - Antel Arena, Montevideo, Uruguay

20 de mayo - Movistar Arena, Buenos Aires (NUEVA FECHA)

05 de junio - Arena Cañaveralejo, Cali

06 de junio - Plaza de Toros, Manizales

09 de junio - La Macarena, Medellín

12 de junio - Movistar Arena, Bogotá

Un vínculo que trasciende el tiempo

El presente de Fito Páez confirma que su obra está lejos de agotarse. Cada show refuerza el vínculo con su público y demuestra que su música sigue vigente, emocionando y convocando multitudes.

En una escena atravesada por lo efímero, el rosarino sostiene una conexión genuina con la gente y reafirma su lugar como uno de los grandes referentes de la música argentina.