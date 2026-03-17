La increíble anécdota de Lionel Ferro con Sabrina Carpenter que se hizo viral en redes

En medio del furor por la visita de Sabrina Carpenter al país, salió a la luz una historia que mezcla humildad, espontaneidad y esas vueltas inesperadas de la carrera artística.

Lionel Ferro, con su estilo relajado y cercano, compartió una experiencia del pasado que no solo sorprendió, sino que también reforzó la conexión genuina que mantiene con sus seguidores.

Un recuerdo que nadie tenía en el radar

Todo ocurrió durante el programa de streaming "Solo por hoy", donde Ferro y Julián Serrano se pusieron a intercambiar anécdotas.

En ese contexto, y a raíz de la presencia de la artista estadounidense en el Lollapalooza Argentina 2026, surgió una confesión inesperada: Lionel Ferro ya había trabajado con ella en el pasado... pero no lo recordó de inmediato.

El propio actor lo contó con total sinceridad, generando sorpresa entre los presentes y en redes.

"No la reconocí": la confesión que se volvió viral

Ferro reveló que cuando vio el nombre de la artista en el lineup del festival, no se dio cuenta en un primer momento de que ya había compartido escenas con ella.

El dato impactó aún más cuando explicó que ese trabajo fue previo al salto mundial de la cantante, cuando su fama todavía no tenía el alcance actual.

El detrás de escena en Soy Luna

El momento más llamativo llegó cuando recordó cómo fue actuar con Sabrina Carpenter en la popular serie juvenil.

"Sí, sí, en Soy Luna, cuando actué con ella tenía una escena en inglés, y yo soy muy malo para el inglés, entonces me cambiaron toda la escena e hicieron que yo haga un chiste en español", contó entre risas.

Además, detalló las dificultades que tuvo en ese momento:

"Yo tenía una escena re larga y no la pude hacer con ella porque obviamente no sabía el idioma muy fluido, entonces no pude hacer la escena. Sí tuve varias escenas con ella".

Una anécdota tan honesta como divertida que rápidamente se viralizó.

La reacción de Julián Serrano y el contraste con el presente

Por su parte, Julián Serrano no dejó pasar la oportunidad y bromeó sobre la situación, marcando el contraste entre aquel momento y el presente de la artista, hoy convertida en una figura internacional.

El comentario sumó humor a una historia que ya de por sí tenía todos los ingredientes para explotar en redes.

De un set juvenil al estrellato global

Lo que en ese entonces fue una experiencia más dentro de una serie, hoy toma otra dimensión. Sabrina Carpenter pasó de participar en ficciones juveniles a convertirse en una de las artistas más convocantes del pop actual.

Y en ese recorrido, quedó esta perlita que conecta su pasado con el presente de manera inesperada.

Cuando el pasado vuelve y sorprende a todos

Las redes no tardaron en reaccionar y convertir la anécdota en tendencia. Porque a veces, una historia simple puede volverse viral cuando mezcla sinceridad, nostalgia y un toque de humor. al país, salió a la luz una historia que mezcla humildad, espontaneidad y esas vueltas inesperadas de la carrera artística.