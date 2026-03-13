De estrella del pop a flamante actriz: Billie Eilish se prepara para su primer protagónico en Hollywood

En los últimos años, Billie Eilish se consolidó como una de las artistas más influyentes del pop contemporáneo. Con un estilo único, una estética reconocible y una conexión directa con millones de fanáticos en todo el mundo, la cantante logró convertirse en una figura central de la música internacional desde muy joven.

Su impacto no solo se reflejó en los rankings y premios, sino también en la forma en que su universo artístico dialoga con lo visual y lo cinematográfico. Videoclips con fuerte narrativa, presentaciones conceptuales y proyectos audiovisuales fueron construyendo un perfil creativo que siempre estuvo muy ligado al mundo del cine.

Ahora, ese vínculo podría dar un paso más grande. Todo indica que la artista estaría lista para explorar una nueva faceta dentro de la industria del entretenimiento y probar suerte como protagonista en una producción de Hollywood.

Billie Eilish debutará como protagonista en Hollywood: cuál es la película con la que dará el salto al cine

La cantante Billie Eilish está a punto de dar un nuevo giro en su carrera y debutar como actriz en una gran producción de Hollywood. Después de conquistar el pop global y sumar premios, la artista ahora se prepara para dar el salto al cine con un proyecto que ya despierta expectativa en la industria y entre sus fanáticos.

La artista de 24 años negocia su participación en la adaptación cinematográfica de "The Bell Jar" (La campana de cristal), la novela clásica de la poeta Sylvia Plath.

La película será dirigida por la cineasta canadiense Sarah Polley, ganadora del Óscar al Mejor Guion Adaptado por "Women Talking", y significaría el primer papel protagónico de Eilish en la pantalla grande.

De qué tratará "The Bell Jar"

La película adaptará la única novela escrita por la poeta y autora estadounidense Sylvia Plath.

Publicada en 1963, la obra tiene un fuerte tono autobiográfico y sigue la historia de una joven que, mientras intenta construir su futuro profesional, comienza a enfrentarse a una profunda crisis emocional marcada por la presión social y las expectativas de su época.

El libro refleja, en parte, las propias experiencias de Plath con la depresión. La autora murió trágicamente por suicidio apenas un mes después de que la novela se publicara por primera vez en el Reino Unido.

Con el paso del tiempo, la obra se transformó en un clásico de la literatura contemporánea y en Estados Unidos fue un éxito inmediato de ventas. Desde entonces, fue traducida a más de cuarenta idiomas y sigue siendo leída por nuevas generaciones.

Según Deadline, de concretarse el acuerdo, la cantante interpretaría a Esther Greenwood, la protagonista de la historia: una joven brillante, bella y talentosa que viaja a Nueva York llena de expectativas. Sin embargo, a medida que avanza la trama, comienza a sentirse atrapada por las presiones sociales de su época y por sus propios conflictos internos.

Antes del debut, su vínculo con el cine

Aunque este proyecto marcaría su debut como protagonista de ficción, Billie Eilish ya construyó una relación cercana con el mundo del cine y la televisión.

A lo largo de los últimos años, la artista fue fortaleciendo su presencia dentro del universo audiovisual, especialmente a través de la música.

En 2022 ganó el Óscar a Mejor Canción Original por "No Time to Die", el tema central de la película de James Bond.

Dos años más tarde repitió el logro con "What Was I Made For?", parte de la banda sonora de "Barbie", una canción que se convirtió en uno de los momentos más emotivos del film.

La actuación tampoco le resulta completamente ajena. En 2023 participó en el cuarto capítulo de la serie "Swarm", titulado "Running Scared", creada por Donald Glover, donde interpretó a una inquietante líder de culto.

Aunque su aparición fue breve, su trabajo despertó curiosidad entre críticos y productores. Ahora, el desafío que plantea este nuevo proyecto podría marcar un paso mucho más grande en su carrera artística.

Un nuevo desafío que podría abrir otra etapa en su carrera

Si finalmente se concreta su participación en "The Bell Jar", Billie Eilish no solo ampliará su perfil dentro de la industria del entretenimiento, sino que también enfrentará uno de los retos más exigentes de su carrera: sostener un protagónico en una historia intensa y emocional.

Por ahora, las negociaciones continúan, pero la sola posibilidad ya genera expectativa tanto en el mundo del cine como entre sus millones de seguidores.

Mientras su carrera musical sigue en pleno auge, muchos se preguntan si este proyecto será solo una experiencia puntual o el comienzo de una nueva etapa para Billie Eilish, en la que la música y la actuación puedan convivir dentro de un mismo camino artístico.