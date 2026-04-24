Billie Eilish lanza "Intro (Hit Me Hard and Soft Tour)" y anticipa su película en 3D

Billie Eilish sorprende con el lanzamiento de "Intro (Hit Me Hard and Soft Tour)". Tras su reciente encuentro con Justin Bieber el pasado fin de semana en Coachella, la artista comparte esta pieza breve pero intensa que funcionó como apertura de cada show de su exitosa gira mundial. Con menos de dos minutos de duración, el track fue creado junto a Finneas y logra generar una atmósfera envolvente que anticipa la experiencia en vivo.

La artista presenta "Intro (Hit Me Hard and Soft Tour)", la potente apertura de su gira

El estreno llega como antesala de Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), la esperada película que documenta su tour con entradas agotadas y que se estrenará el 8 de mayo de 2026 en cines de todo el mundo. La producción promete una experiencia inmersiva en 3D, acercando al público a un concierto con calidad cinematográfica.

Dirigida por la propia Billie Eilish junto al reconocido cineasta James Cameron, la película busca romper los límites del formato tradicional de recital filmado, ofreciendo una propuesta visual innovadora que combina tecnología y música en una experiencia única.

El tráiler oficial, lanzado a comienzos de año, ya superó las 150 millones de visualizaciones en distintas plataformas, reflejando la enorme expectativa que genera este proyecto entre sus fans.

La película se proyectará en formatos Dolby Cinema, RealD 3D y pantallas premium seleccionadas, con entradas ya disponibles a través de los canales oficiales. Mientras tanto, "Intro (Hit Me Hard and Soft Tour)" ya puede escucharse en plataformas digitales, marcando un nuevo capítulo en la evolución artística de Billie Eilish.