Temporada Tauro: la curiosa coincidencia entre Abel Pintos, Sabrina Carpenter, Mon Laferte y Adele
El Sol ya entró en Tauro y la música lo celebra con voces únicas, talento constante y curiosas coincidencias de fecha entre grandes artistas
Con la llegada de la temporada de Tauro, la música se llena de energía terrenal, sensibilidad y potencia vocal. Pero además de sus cualidades artísticas, varios referentes comparten algo llamativo: cumplen años el mismo día, una coincidencia que despierta curiosidad entre fans.
El caso más destacado es el de Abel Pintos y Sabrina Carpenter, ambos nacidos el 11 de mayo. Dos artistas de generaciones y estilos distintos, pero unidos por una misma fecha y una conexión con la emocionalidad y la fuerza interpretativa.
Algo similar ocurre el 5 de mayo, cuando coinciden tres grandes figuras: Adele, Mon Laferte y Raphael. Voces intensas, estilos únicos y una impronta artística que atraviesa generaciones.
El 24 de abril también reúne talentos con identidad fuerte como Sandra Mianovich y Paz Martínez, mientras que el 30 de abril marca el cumpleaños de Travis Scott, sumando el pulso urbano a la temporada.
En los días siguientes aparecen nombres clave como J Balvin (7 de mayo), Enrique Iglesias (8 de mayo) y Bono (10 de mayo), ampliando el mapa musical taurino a nivel global.
La lista continúa con leyendas como Stevie Wonder (13 de mayo), Horacio Guarany (15 de mayo), Laura Pausini (16 de mayo) y Luca Prodan (17 de mayo), todos representantes de esa mezcla de talento, constancia y sensibilidad que define al signo.
Más allá de los estilos, idiomas o generaciones, hay un hilo conductor que une a estos artistas: una identidad marcada, una voz reconocible y una conexión emocional con el público. En temporada Tauro, la música no solo suena... también se siente.