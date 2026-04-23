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Temporada Tauro: la curiosa coincidencia entre Abel Pintos, Sabrina Carpenter, Mon Laferte y Adele

El Sol ya entró en Tauro y la música lo celebra con voces únicas, talento constante y curiosas coincidencias de fecha entre grandes artistas

Cecilia Andrea Bello

Con la llegada de la temporada de Tauro, la música se llena de energía terrenal, sensibilidad y potencia vocal. Pero además de sus cualidades artísticas, varios referentes comparten algo llamativo: cumplen años el mismo día, una coincidencia que despierta curiosidad entre fans.

El caso más destacado es el de Abel Pintos y Sabrina Carpenter, ambos nacidos el 11 de mayo. Dos artistas de generaciones y estilos distintos, pero unidos por una misma fecha y una conexión con la emocionalidad y la fuerza interpretativa.

&nbsp;Abel Pintos y Sabrina Carpenter comparten el 11 de mayo, una coincidencia que une generaciones bajo el signo de Tauro&nbsp;
 Abel Pintos y Sabrina Carpenter comparten el 11 de mayo, una coincidencia que une generaciones bajo el signo de Tauro 

Algo similar ocurre el 5 de mayo, cuando coinciden tres grandes figuras: Adele, Mon Laferte y Raphael. Voces intensas, estilos únicos y una impronta artística que atraviesa generaciones.

&nbsp;Mon Laferte y Adele nacieron el mismo día: dos voces intensas que representan la esencia taurina&nbsp;
 Mon Laferte y Adele nacieron el mismo día: dos voces intensas que representan la esencia taurina 

El 24 de abril también reúne talentos con identidad fuerte como Sandra Mianovich y Paz Martínez, mientras que el 30 de abril marca el cumpleaños de Travis Scott, sumando el pulso urbano a la temporada.

Temporada Tauro: la curiosa coincidencia entre Abel Pintos, Sabrina Carpenter, Mon Laferte y Adele

En los días siguientes aparecen nombres clave como J Balvin (7 de mayo), Enrique Iglesias (8 de mayo) y Bono (10 de mayo), ampliando el mapa musical taurino a nivel global.

&nbsp;Entre coincidencias y talento, la temporada de Tauro destaca a artistas que comparten fecha... y una misma intensidad emocional&nbsp;
 Entre coincidencias y talento, la temporada de Tauro destaca a artistas que comparten fecha... y una misma intensidad emocional 

La lista continúa con leyendas como Stevie Wonder (13 de mayo), Horacio Guarany (15 de mayo), Laura Pausini (16 de mayo) y Luca Prodan (17 de mayo), todos representantes de esa mezcla de talento, constancia y sensibilidad que define al signo.

&nbsp;La temporada de Tauro reúne artistas con identidad fuerte, talento y fechas que se cruzan de forma sorprendente&nbsp;
 La temporada de Tauro reúne artistas con identidad fuerte, talento y fechas que se cruzan de forma sorprendente 

Más allá de los estilos, idiomas o generaciones, hay un hilo conductor que une a estos artistas: una identidad marcada, una voz reconocible y una conexión emocional con el público. En temporada Tauro, la música no solo suena... también se siente.

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