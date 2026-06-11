Ariana Grande sorprendió al repostear un video de Emilia Mernes y desató una ola de teorías entre los fans

Las redes sociales estallaron en las últimas horas luego de que Ariana Grande reposteara un video de Emilia Mernes, un gesto que rápidamente llamó la atención de los fanáticos de ambas artistas y abrió la puerta a múltiples especulaciones.

Todo comenzó cuando la cantante entrerriana publicó en TikTok un video utilizando "Hate That I Made You Love Me", uno de los recientes lanzamientos de la estrella estadounidense. En las imágenes, Emilia luce un vestido inspirado en los colores de la bandera argentina, mientras acompaña el contenido con una versión remixada de la canción.

El video comenzó a circular entre cuentas de fanáticos hasta llegar a Ariana Grande, quien decidió compartirlo desde sus propias redes sociales. El gesto fue suficiente para que miles de usuarios comenzaran a imaginar distintos escenarios posibles.

El reposteo de Ariana Grande a un video de Emilia Mernes revolucionó las redes sociales y generó miles de reacciones

La teoría más comentada apunta a una eventual colaboración musical entre ambas artistas, una posibilidad que entusiasma especialmente a los seguidores de Emilia, quien continúa expandiendo su carrera a nivel internacional.

Sin embargo, no es la única hipótesis. Algunos usuarios interpretaron el reposteo como una señal relacionada con el "Eternal Sunshine Tour", la gira que Ariana Grande inició recientemente en Estados Unidos. Según esta lectura, el vestido con los colores argentinos podría haber llamado la atención de la cantante y funcionar como una pista de una futura visita al país.

Los fanáticos especulan con una posible colaboración entre ambas artistas o una futura visita de Ariana Grande a la Argentina

Otra versión que circuló entre los fanáticos sostiene que, en caso de concretarse una fecha de Ariana Grande en Argentina, Emilia podría ser una de las artistas elegidas para abrir sus conciertos.

Por el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre una colaboración o una posible llegada de la gira al país. Sin embargo, el simple gesto de Ariana Grande alcanzó para revolucionar las redes sociales y convertir a Emilia Mernes en tendencia durante varias horas.

Mientras tanto, los seguidores de ambas artistas continúan atentos a cualquier nueva interacción que pueda alimentar las ilusiones de uno de los cruces pop más esperados del momento.